Pócs János: Hazugságra épült a kampány, a vád pedig összeomlott

A politikus szerint emellett rendelkezésre áll Bangó Sándor korábbi, Klikk TV-ben tett nyilatkozata is, amelyben arról beszélt, hogy pénzt kaphat, ha megnevez bizonyos személyeket.

Panyi Miklós azt is kifogásolta, hogy állítása szerint Magyar Márton és jogi képviselője nem reagál a felmerült kérdésekre, miközben szerinte a baloldali sajtó teljes mértékben hallgat.

Magyar Péter szerepéről is kérdéseket ígértek

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a felszólalók szerint a közvélemény alakulásában is jelentős szerepet játszott a „Zsolti bácsi-ügy”.

Nagyon nagy szerepe volt a Zsolti bácsi-ügynek abban, hogy a Tisza Párt kétharmaddal nyert”

– hangzott el a tájékoztatón.

A felszólalók közölték: álláspontjuk szerint továbbra is tisztázásra szorul, hogy pontosan milyen szerepet játszottak az ügyben az érintett szereplők.

Panyi Miklós bejelentette azt is, hogy kérdéseket kívánnak feltenni Magyar Péternek az ügy hátterével kapcsolatban.

Pócs János: Eljött a bocsánatkérés ideje

Pócs János a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy álláspontja szerint a választási kampány során több olyan vád is megjelent, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy szerinte a pedofília vádját rendszeresen használják politikai fegyverként jobboldali politikusokkal, sőt hétköznapi emberekkel szemben is.

Nem fogjuk ezt az ügyet addig feladni, míg az érintettek és a sajtó nem értik meg, hogy eljött a bocsánatkérés ideje”

– jelentette ki. Pócs János szerint az ügyben megfogalmazott állításokat Magyar Péter többször is megerősítette a nyilvánosság előtt. A politikus azt állította, hogy a Tisza Párt vezetője nemcsak Magyarországon, hanem brüsszeli megszólalásaiban is hivatkozott az ügyre.

Bangó Sándornak két arca és két hangja van

Pócs János a sajtótájékoztatón kitért azokra a dokumentumokra is, amelyek szerint Bangó Sándor nem alkalmas poligráfos vizsgálatra. A képviselő szerint ennek oka Bangó személyiségében és viselkedésében keresendő. Úgy fogalmazott, hogy a fiatalember „két arccal és két hanggal” rendelkezik: egyikkel a nyilvános szereplései során találkozhatott a közvélemény, míg egy másik oldalát a közösségi médiában közzétett élő bejelentkezések mutatták meg.

Pócs azt állította, hogy Bangó Sándort a Kontroll munkatársai tudatosan készítették fel a nyilvános szereplésekre, és folyamatosan képezték arra, hogyan adjon interjút a sajtónak. Ezzel szemben szerinte a saját közösségi médiás élő adásaiban jóval spontánabban és szűrők nélkül nyilvánult meg.

Kiss Márió kereste meg Pócs Jánost

Pócs János szerint Bangó Sándor egykori nevelője, Kiss Márió kereste meg őt az ügy kapcsán. A képviselő elmondása szerint a férfi több alkalommal is jelezte neki, hogy fenyegetések és támadások érik.

Pócs állítása szerint Kiss Márió arról beszélt, hogy a rá nehezedő nyomás miatt az öngyilkosság gondolata is felmerült benne.

A pénz eredetéről is kérdéseket vetett fel

Pócs János szerint továbbra sem tisztázott, pontosan milyen céllal kapott pénzt Bangó Sándor. A képviselő azt állította, hogy nem pusztán egy interjú ellenértékéről lehetett szó, hanem arról, hogy ő váljon az ügy nyilvános arcává. Pócs szerint Bangónak hírnevet, védelmet és anyagi támogatást ígértek. Hozzátette: amennyiben bebizonyosodik, hogy ebben Magyar Mártonnak is szerepe volt, annak szerinte komoly következményekkel kell járnia.

Ha bebizonyosodik, hogy ez így történt, és ebben benne van Magyar Márton, akkor ennek következménye kell hogy legyen”

– fogalmazott a képviselő.