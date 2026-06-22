Pócs János: Hazugságra épült a kampány, a vád pedig összeomlott

Az elmúlt napokban szinte óráról órára érkeztek az új fejlemények a „Zsolti bácsi”-ügyben. Az egykori nevelő, Kiss Márió szerint Bangó Sándor pénzt kaphatott a Kontroll-interjúért, Magyar Márton ezt határozottan tagadja, Pócs János pedig arról beszél, hogy az ügy szálai a Tisza Pártig vezethetnek. Az ügy mára az ország egyik legnagyobb politikai botrányává nőtte ki magát.
Pócs János az elmúlt napokban több alkalommal is foglalkozott a Szőlő utcai üggyel. Korábbi sajtótájékoztatóin és közösségi oldalán olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek szerinte fontos kérdéseket vetnek fel Bangó Sándornak állításaival kapcsolatban.
Üzent a Tiszának is
A politikus a sajtótájékoztatót megelőzően közösségi oldalán is üzent a Tisza Pártnak. Bejegyzésében arra utalt, hogy szerinte továbbra sem tisztázottak azok az állítások, Bangó Sándor korábbi vallomásai és nyilatkozatai körül merültek fel.
Csak szeretném jelezni, hogy Ruff Bálint miniszter úr a szerdai kormányülés után azt mondta Magyar Péternek, hogy vasárnap estig tisztáznia kell magát és a Tiszát a 4 milliós hamis vádra buzdítás ügyében!”
– írta közösségi oldalán.
Panyi Miklós: A vádak összeomlottak
Panyi Miklós is felszólalt a sajtótájékoztatón, ahol azt állította, hogy a közbeszédben „Zsolti bácsi-ügyként” ismert történetet tudatosan építették fel annak érdekében, hogy jobboldali politikusokat a lehető legsúlyosabb vádakkal hozzanak összefüggésbe.
A politikus szerint az ügy központi állítása mára teljesen hiteltelenné vált. Mint fogalmazott:
„A vád teljesen összeomlott, hiszen nincsenek hiteles dokumentumok, tanúk, felvételek, nincsenek bizonyítékok az ügy mögött.”
Panyi azt állította, hogy Bangó Sándort a Kontroll csatorna vezetője, Magyar Márton vette rá arra, hogy vallomást tegyen. Érvelése szerint több körülmény is ugyanabba az irányba mutat. Példaként említette, hogy állítása szerint Bangó Sándor az interjút követően jelentős költekezésbe kezdett, továbbá hivatkozott Füssy Angéla korábbi nyilatkozatára is, amelyben a fiú mentora arról beszélt, hogy „leígérték a csillagokat az égről”.
A politikus szerint emellett rendelkezésre áll Bangó Sándor korábbi, Klikk TV-ben tett nyilatkozata is, amelyben arról beszélt, hogy pénzt kaphat, ha megnevez bizonyos személyeket.
Panyi Miklós azt is kifogásolta, hogy állítása szerint Magyar Márton és jogi képviselője nem reagál a felmerült kérdésekre, miközben szerinte a baloldali sajtó teljes mértékben hallgat.
Magyar Péter szerepéről is kérdéseket ígértek
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a felszólalók szerint a közvélemény alakulásában is jelentős szerepet játszott a „Zsolti bácsi-ügy”.
Nagyon nagy szerepe volt a Zsolti bácsi-ügynek abban, hogy a Tisza Párt kétharmaddal nyert”
– hangzott el a tájékoztatón.
A felszólalók közölték: álláspontjuk szerint továbbra is tisztázásra szorul, hogy pontosan milyen szerepet játszottak az ügyben az érintett szereplők.
Panyi Miklós bejelentette azt is, hogy kérdéseket kívánnak feltenni Magyar Péternek az ügy hátterével kapcsolatban.
Pócs János: Eljött a bocsánatkérés ideje
Pócs János a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy álláspontja szerint a választási kampány során több olyan vád is megjelent, amelyek nem feleltek meg a valóságnak. A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy szerinte a pedofília vádját rendszeresen használják politikai fegyverként jobboldali politikusokkal, sőt hétköznapi emberekkel szemben is.
Nem fogjuk ezt az ügyet addig feladni, míg az érintettek és a sajtó nem értik meg, hogy eljött a bocsánatkérés ideje”
– jelentette ki. Pócs János szerint az ügyben megfogalmazott állításokat Magyar Péter többször is megerősítette a nyilvánosság előtt. A politikus azt állította, hogy a Tisza Párt vezetője nemcsak Magyarországon, hanem brüsszeli megszólalásaiban is hivatkozott az ügyre.
Bangó Sándornak két arca és két hangja van
Pócs János a sajtótájékoztatón kitért azokra a dokumentumokra is, amelyek szerint Bangó Sándor nem alkalmas poligráfos vizsgálatra. A képviselő szerint ennek oka Bangó személyiségében és viselkedésében keresendő. Úgy fogalmazott, hogy a fiatalember „két arccal és két hanggal” rendelkezik: egyikkel a nyilvános szereplései során találkozhatott a közvélemény, míg egy másik oldalát a közösségi médiában közzétett élő bejelentkezések mutatták meg.
Pócs azt állította, hogy Bangó Sándort a Kontroll munkatársai tudatosan készítették fel a nyilvános szereplésekre, és folyamatosan képezték arra, hogyan adjon interjút a sajtónak. Ezzel szemben szerinte a saját közösségi médiás élő adásaiban jóval spontánabban és szűrők nélkül nyilvánult meg.
Kiss Márió kereste meg Pócs Jánost
Pócs János szerint Bangó Sándor egykori nevelője, Kiss Márió kereste meg őt az ügy kapcsán. A képviselő elmondása szerint a férfi több alkalommal is jelezte neki, hogy fenyegetések és támadások érik.
Pócs állítása szerint Kiss Márió arról beszélt, hogy a rá nehezedő nyomás miatt az öngyilkosság gondolata is felmerült benne.
A pénz eredetéről is kérdéseket vetett fel
Pócs János szerint továbbra sem tisztázott, pontosan milyen céllal kapott pénzt Bangó Sándor. A képviselő azt állította, hogy nem pusztán egy interjú ellenértékéről lehetett szó, hanem arról, hogy ő váljon az ügy nyilvános arcává. Pócs szerint Bangónak hírnevet, védelmet és anyagi támogatást ígértek. Hozzátette: amennyiben bebizonyosodik, hogy ebben Magyar Mártonnak is szerepe volt, annak szerinte komoly következményekkel kell járnia.
Ha bebizonyosodik, hogy ez így történt, és ebben benne van Magyar Márton, akkor ennek következménye kell hogy legyen”
– fogalmazott a képviselő.
További dokumentumokat ígértek az ügyben
Pócs János a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy kedden az ügyészséghez fordul az ügyben.
Panyi Miklós eközben arról beszélt, hogy a rendelkezésükre álló információk feldolgozását folytatni fogják, és további nyilvánosságra hozatalokat ígért.
Több dokumentum és bizonyíték van a birtokunkban, és azt a következő napokban nyilvánosságra fogjuk hozni. A mai napon megvárjuk a miniszterelnök úr válaszát, azt követően pedig rendkívüli sajtótájékoztatót tartunk”
– fogalmazott. Panyi Miklós szerint az ügy súlyossága kiemelkedő, és állítása szerint a rendszerváltás óta nem volt példa hasonló esetre. Hangsúlyozta, hogy a pedofíliával kapcsolatos vádak politikai célú felhasználása szerinte minden határon túlmegy. A politikus azt is állította, hogy Magyar Márton és jogi képviselője nem válaszolnak a felmerült kérdésekre, amit szintén az ügy egyik fontos körülményének nevezett.
A Kontroll munkatársai is megjelentek
A sajtótájékoztató közben megjelentek a Kontroll munkatársai is a helyszínen.
Erre reagálva Panyi Miklós azt mondta, örül annak, hogy ezúttal személyesen is jelen vannak, majd azt javasolta a sajtó képviselőinek, hogy kérdéseikkel forduljanak hozzájuk is.
A politikus megjegyezte, hogy állítása szerint a Kontroll munkatársai a pénteki sajtótájékoztatón nem jelentek meg, ezért szerinte most lehetőség nyílik arra, hogy közvetlenül is reagáljanak az ügyben felmerült kérdésekre.