Pócs János az Origónak: a tiszás képviselők is összesúgnak, következményekre számítanak

A Kontroll nevű hazugsággyárnál 13 órától élő sajtótájékoztatóval jelentkezem – írta Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdán.

Pócs János sajtótájékoztatót tart a „Zsolti bácsi”-ügy és a Tisza Párt közötti kapcsolatról

Fotó: Polyák Attila

A politikus azzal kapcsolatban tett közzé bejegyzést, hogy YouTube-csatornáján adott interjút Kiss Márió nevelő a Szőlő utcai botrányról. A Pócs Pacekba legújabb adásában kiderült, hogy

a Zsolti bácsi-ügy a Tisza Párthoz köthető, felépített stratégia lehet, melynek célja kizárólag pártpolitikai haszonszerzés volt.

Kiss Márió, a Szőlő utcai intézet egykori nevelője ugyanis arról számolt be Pócs János YouTube-csatornáján, hogy bizonyítékokkal tudja alátámasztani: Magyar Márton, a Kontroll főszerkesztője négymillió forintot ajánlott Bangó Sándornak azért, hogy hazudjon, és a nem létező „Zsolti bácsiról" beszéljen.

Azóta a Kontrollt alapító Magyar Márton – Magyar Péter testvére – is közleményt adott ki, amelyet ebben a cikkünkben olvashatnak.

Pócs János a Kontroll épülete előtt tartott sajtótájékoztatót

A politikus a tájékoztató elején elmondta, amivel vádolták a Fideszt, az mind hazugság, ezért vannak a helyszínen, a Kontroll helyszínén. Mind a korrupciós vádak, mind a pedofil vád hazugság volt a Tisza Párt részéről, a Szőlő utcai botránnyal is kampányoltek, a mai napig ezt teszik.

Azzal vádolták a Fideszt, hogy hozzájuk kötődik a botrány, ezek a vádak most megdőltek

– mondta el.

A képviselő hangsúlyozta, a magyar embereknek joguk van minden ügyben tudni az igazságot, utalva Magyar Péter szavaira. A helyszínen kívül van egy másik pillére is a sajtótájékoztatónak, az pedig az, hogy

a balliberális média még csak meg sem kereste kérdésekkel

– tette hozzá.

A további bizonyítékokról azt mondta, az érintettek kérjenek bocsánatot – a Kontroll, Magyar Péter és Magyar Márton –, megadja nekik a lehetőséget erre. A Szőlő utcai nevelőintézet két nevelőjétől is kapott nyilatkozatokat.

Magyar Márton magyarázatát „nagyon sovány” – nak nevezte,

egy intézetben lakó, büntetését töltő lakó vallomása és egy önszántából vallomást tevő nevelő szavai állnak majd szemben az eljárás során.

Arról, hogy Bangó Sándor tagadta, hogy az ő hangja lenne a felvételen, a képviselő elmondta, szakértőkkel vizsgáltatták meg a felvételt, amit hitelesnek ítéltek.