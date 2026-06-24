Így reagált a Főváros a Tisza polgármestereket érintő terveire

Nem kommentálta érdemben a Főpolgármesteri Hivatal azt az egyik tiszás képviselő által az Országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatot, amelyben a Tisza-kormány a főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezte. Lapunk megkeresésére pusztán egy mondattal reagáltak.

Befagyasztaná a polgármesterek fizetését a Tisza-kormány Fotó: MEDIAWORKS / Origo

A következőket szerettük volna megtudni a Főpolgármesteri Hivataltól:

Karácsony Gergely főpolgármester úr hogyan értékeli a törvényjavaslatot?

Támogatja-e a javaslatot annak jelenlegi formájában, vagy szükségesnek tartana módosításokat?

A Tisza felvette a kapcsolatot egyeztetés céljából a főpolgármester úrral a törvényjavaslat kapcsán?

Megkeresésünkre csupán azt közölték, hogy

a törvény által meghatározott polgármesteri fizetések megállapítása az Országgyűlés joga és felelőssége.

Ahogy korábban már lapunk beszámolt róla a parlament elé a Tisza Párt képviselője, Szabó Tibor által benyújtott örvényjavaslat értelmében a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármesterei, a fővárosi kerületek vezetői, a települési polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének automatikus emelkedése megszűnne. A kezdeményezés indoklása szerint a cél a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegességének biztosítása.

A módosítás nemcsak a fizetések befagyasztását tartalmazza, hanem a havi költségtérítési jogosultság eltörlését is.

Jelenleg a főpolgármester, a főállású és társadalmi megbízatású polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök és helyetteseik illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítésre jogosultak.

A törvényjavaslat ezen felül a vármegyei közgyűlési elnökök illetményének számításánál alkalmazott szorzószámot is megfelezné.

A tervezet szerint az új szabályok 2026. július 1-jén lépnének hatályba, vagyis még azelőtt akadályoznák meg az automatikus illetményemeléseket, hogy a helyi vezetők a 2025-ös átlagkereset alapján magasabb fizetésre válhatnának jogosulttá.