Polt Péter: A bírói függetlenség egyik legfontosabb garanciája a mandátum stabilitása

Az Alkotmánybíróság honlapján megjelent tanulmányában Polt Péter azt hangsúlyozza, hogy a bírói vagy alkotmánybírói döntések tartalma nem szolgálhat politikai felelősségre vonás vagy mandátummegszüntetés alapjául. Az Alkotmánybíróság elnöke szerint az európai joggyakorlat egyértelműen abba az irányba mutat, hogy a bírói függetlenség védelme nem csupán az egyes bírák jogainak kérdése, hanem az egész intézményrendszer működésének alapfeltétele – írja a Magyar Nemzet.
A tanulmány szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata egyre nagyobb hangsúlyt helyez az intézményi garanciákra. Polt Péter kiemeli, hogy a Baka kontra Magyarország ügyben született ítélet mérföldkőnek számít, mivel a bíróság nemcsak az érintett személy jogsérelmét vizsgálta, hanem azt is, hogy egy mandátum idő előtti megszüntetése milyen hatással lehet a bírói függetlenség egészére.
Az Alkotmánybíróság elnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy a Velencei Bizottság és az európai fórumok szerint a formálisan általános szabályozás sem tekinthető összeegyeztethetőnek a bírói függetlenség követelményével, ha annak tényleges célja meghatározott bírák vagy alkotmánybírák eltávolítása.
Polt Péter szerint az alkotmánybíróságok függetlensége nem csupán belső alkotmányjogi kérdés, hanem az uniós jogrend működése szempontjából is jelentős. Ezzel kapcsolatban hivatkozik az Európai Unió Bíróságának több döntésére is, amelyek az alkotmánybíróságok összetételét és működését a jogállamisági követelmények részének tekintik.
Tanulmánya végén három fő következtetést fogalmaz meg. Ezek szerint
- a bírók és alkotmánybírák mandátumbiztonsága a függetlenség alapvető garanciája,
- a politikai beavatkozások megítélésénél a tényleges célokat és következményeket kell vizsgálni,
- valamint az alkotmánybíráskodás függetlensége az alkotmányos rend és az alapjogvédelem működésének nélkülözhetetlen feltétele.