Az Alkotmánybíróság honlapján megjelent tanulmányában Polt Péter azt hangsúlyozza, hogy a bírói vagy alkotmánybírói döntések tartalma nem szolgálhat politikai felelősségre vonás vagy mandátummegszüntetés alapjául. Az Alkotmánybíróság elnöke szerint az európai joggyakorlat egyértelműen abba az irányba mutat, hogy a bírói függetlenség védelme nem csupán az egyes bírák jogainak kérdése, hanem az egész intézményrendszer működésének alapfeltétele – írja a Magyar Nemzet.

Polt Péter: A bírói függetlenség egyik legfontosabb garanciája a mandátum stabilitása Fotó: Ladóczki Balázs

A tanulmány szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlata egyre nagyobb hangsúlyt helyez az intézményi garanciákra. Polt Péter kiemeli, hogy a Baka kontra Magyarország ügyben született ítélet mérföldkőnek számít, mivel a bíróság nemcsak az érintett személy jogsérelmét vizsgálta, hanem azt is, hogy egy mandátum idő előtti megszüntetése milyen hatással lehet a bírói függetlenség egészére.

Az Alkotmánybíróság elnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy a Velencei Bizottság és az európai fórumok szerint a formálisan általános szabályozás sem tekinthető összeegyeztethetőnek a bírói függetlenség követelményével, ha annak tényleges célja meghatározott bírák vagy alkotmánybírák eltávolítása.