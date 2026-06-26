Eljárást indított a rendőrség a magyar zászlókat Dunába dobó személyek ellen

Mint ismert, a Budapest Pride alkalmából szivárványos zászlókat helyeztek ki az Erzsébet hídra, amelyeket egy Vass Zoltán nevű férfi eltávolított. Ezt követően a Mi Hazánk Mozgalom magyar zászlókat tett ki a hídra, ezeket azonban később ismeretlenek szintén a Dunába dobták. Vass Zoltánt az eset kapcsán több millió forintos kártérítési igény, valamint akár három évig terjedő szabadságvesztés lehetősége is érinti. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányságot kérdeztük; arra voltunk kíváncsiak, indul-e hasonló eljárás a nemzeti lobogókat rongáló személyek esetében is.

A Mi Hazánk nemzeti lobogókat rakott ki az Erzsébet hídra, miután a Budapest Pride alkalmából kitűzött zászlókat eltávolították (Fotó: Facebook)

Hasonló eljárás várható a Pride- és a magyar zászlók eltávolításának ügyében

Az Origó megkeresésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság közölte: az ügyben rongálás miatt eljárást indítottak, és azt is vizsgálják, hogy a történtek bűncselekményi kategóriába sorolhatók-e.

A Büntető Törvénykönyv azonban világosan fogalmaz:

aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezéssel illeti, illetve azokat más módon meggyalázza, az – amennyiben nem valósul meg súlyosabb bűncselekmény – vétséget követ el, amelyért egy évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

Az ügyhöz kapcsolódóan Novák Előd azt közölte, hogy átvállalja Vass Zoltán bírságának és az esetleges kártérítésnek a megfizetését, valamint bejelentette, hogy Közbátorságért díjjal tüntetik ki őt a július 11-én megrendezendő Családi Büszkeség Menetén. A KDNP alelnöke azt is jelezte, hogy a támogatók adományokkal is segíthetik az Anya-Ország Alapítványt, amely a rendezvény szervezésében vesz részt, többek között zászlók biztosítására.