Radnai Márk hirtelen két BMW-vel és egy fővárosi lakással lett gazdagabb

Radnai Márk vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel a budapesti lakás pontos címét, noha ez a szabályok szerint kötelessége lett volna. Április második felében két nagy értékű BMW személyautó – egy 320d és egy 630d modell – is a kormánybiztos tulajdonába került, szintén ajándékozás révén. Az viszont nem derül ki a dokumentumból, hogy kitől kapta ezeket a vagyontárgyakat.
Radnai Márknak nincsenek kenyérgondjai
A kormánybiztosnak jelentős pénzügyi megtakarításai is vannak. A dokumentum alapján 4,8 millió forint értékű kriptovalutával rendelkezik, a bankszámláján 17,5 millió forint található, míg készpénzben további 1,8 millió forintot tart.
Tartozást nem tüntetett fel.
Radnai Márk a vagyonnyilatkozatában feltüntette egy gazdasági társaságban fennálló tagságát, valamint a Tisza Pártban és egy, a párthoz kapcsolódó egyesületben betöltött tagsági viszonyát is – ezekből állítása szerint nem származik jövedelme.
Korábbi tisztségei okán ugyanakkor nincsenek kenyérgondjai.
A Tisza Párt operatív vezetőjeként havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti jövedelmet vallott be, emellett egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként havi bruttó félmillió forintot keresett.
Megbízott rendezői tevékenységekből további havi bruttó 100–200 ezer forint közötti bevétele származott.