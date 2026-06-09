Radnai Márk hirtelen két BMW-vel és egy fővárosi lakással lett gazdagabb

Radnai Márk vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel a budapesti lakás pontos címét, noha ez a szabályok szerint kötelessége lett volna. Április második felében két nagy értékű BMW személyautó – egy 320d és egy 630d modell – is a kormánybiztos tulajdonába került, szintén ajándékozás révén. Az viszont nem derül ki a dokumentumból, hogy kitől kapta ezeket a vagyontárgyakat.

Egy budapesti lakás és két prémium BMW is Radnai Márk (j) tulajdonába került az áprilisi választás után (Forrás: Facebook/Radnai Márk)

Radnai Márknak nincsenek kenyérgondjai

A kormánybiztosnak jelentős pénzügyi megtakarításai is vannak. A dokumentum alapján 4,8 millió forint értékű kriptovalutával rendelkezik, a bankszámláján 17,5 millió forint található, míg készpénzben további 1,8 millió forintot tart.

Radnai Márk vagyonnyilatkozata szerint két BMW személyautót is kapott ajándékba a Tisza Párt választási győzelme után (forrás: Parlament.hu/vagyonnyilatkozatok)

Tartozást nem tüntetett fel.