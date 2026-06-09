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vagyonbevallás

Radnai Márk hirtelen két BMW-vel és egy fővárosi lakással lett gazdagabb

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Jelentős vagyongyarapodásnak örülhetett az elmúlt hetekben Radnai Márk, akit nemrég neveztek ki kormánybiztosnak – derül ki a Tisza Párt alelnökének most nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából. Radnai Márk néhány nappal a Tisza választási győzelme után ajándékozással jutott hozzá egy 53 négyzetméteres budapesti társasházi lakáshoz, azon kívül két nagy értékű BMW személyautó is a nevére került.
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vagyonbevallásTisza PártRadnai MárkképviselőBMW

Radnai Márk vagyonnyilatkozatában nem tüntette fel a budapesti lakás pontos címét, noha ez a szabályok szerint kötelessége lett volna. Április második felében két nagy értékű BMW személyautó – egy 320d és egy 630d modell – is a kormánybiztos tulajdonába került, szintén ajándékozás révén. Az viszont nem derül ki a dokumentumból, hogy kitől kapta ezeket a vagyontárgyakat.

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Egy budapesti lakás és két prémium BMW is Radnai Márk (j) tulajdonába került az áprilisi választás után (Forrás: Facebook/Radnai Márk)

Radnai Márknak nincsenek kenyérgondjai 

A kormánybiztosnak jelentős pénzügyi megtakarításai is vannak. A dokumentum alapján 4,8 millió forint értékű kriptovalutával rendelkezik, a bankszámláján 17,5 millió forint található, míg készpénzben további 1,8 millió forintot tart.

Radnai Márk vagyonnyilatkozata szerint két BMW személyautót is kapott ajándékba a Tisza Párt választási győzelme után (forrás: Parlament.hu/vagyonnyilatkozatok)

Tartozást nem tüntetett fel.

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Radnai Márk a vagyonnyilatkozatában feltüntette egy gazdasági társaságban fennálló tagságát, valamint a Tisza Pártban és egy, a párthoz kapcsolódó egyesületben betöltött tagsági viszonyát is – ezekből állítása szerint nem származik jövedelme.

Korábbi tisztségei okán ugyanakkor nincsenek kenyérgondjai. 

A Tisza Párt operatív vezetőjeként havi bruttó 1 és 5 millió forint közötti jövedelmet vallott be, emellett egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként havi bruttó félmillió forintot keresett. 

Megbízott rendezői tevékenységekből további havi bruttó 100–200 ezer forint közötti bevétele származott.

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