Rákosi, Putyin, pride, alkotmányos puccs – ezek voltak ma a legdurvább csörték a T. Házban

Az Országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter folytatta azt, amit szinte az első parlamenti ülésnapja óta tesz, és amit tegnap egy új szintre emelt: fenyegeti és vádolja az ellenzéki képviselőket, akik ezúttal is felvették a kesztyűt a miniszterelnök sokakat megbotránkoztató retorikájával szemben.

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A kormányfő már napirend előtti felszólalást azzal kezdte, hogy megvádolta a korábbi kormányt azzal, hogy „nem megoldotta, éppen ellenkezőleg újraélesztette, ha nem is Közép-Európa, de Magyarország tragédiáját”. Szerinte elvesztettük a régió országainak a bizalmát, ezért egyre ritkábban léptek fel közösen azokban kérdésekben, amelyek valójában meghatározzák a jövőjüket. Továbbá még azt is próbálta bizonygatni, hogy az Orbán-kormány miatt Magyarország szinte minden gazdasági mutatóban lemaradt Közép-Európától.

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyar Péter első útja valójában nem a lengyel-magyar évezredes testvériség és barátság jegyében vezetett Lengyelországba, hanem a liberálglobalista politikai társához ment el.

Amikor találkozott Donald Tuskkal és Radoslaw Sikorskival akkor Sikorskitól megkérdezte-e ,hogy ünnepli-e még az Északi-Áramlat felrobbantását?

– tette fel a kérdést a párt elnöke.

Rétvári Bence felszólalásában egyértelműsítette, hogy a Fidesz-KDNP-nek mindig fontos volt a visegrádi együttműködés. A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta:

az európai intézmények többsége nyugaton van, ott hoznak döntéseket, a nagyhatalmak pedig próbálják megosztani a V4-eket.

„Össze kell fognunk, a történelemben is mindig így voltunk sikeresek, és a jövőben is így lehetünk sikeresek” – fogalmazott a frakcióvezető. Majd rámutatott: az Orbán-kormányok több területen szorosabbá tették az együttműködést.

Gulyás Gergely egyértelműsítette, hogy valamennyi frakció között egyetértés van abban, hogy a visegrádi együttműködés kiemelten fontos Magyarországnak. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta,

2010 és 2021 között volt a legerősebb az együttműködés.

„Ami aggodalomra adott okot Lengyelországban a kormányváltás után, az most Magyarországon is aggodalomra ad okot” – fogalmazott. Rámutatott: a Tusk-kormány nem csak a V4-ekkel való együttműködést korlátozta, hanem lefejezte az Alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat kötelezett hűségnyilatkozatra, újságírókkal szemben lépett fel.

Magyarországon arra látunk kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben súlyos merényletet elkövetve visszamenőles hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben Alaptörvényt-módosítani úgy, hogy megszűnjön a megbízatása.

– emelte ki a frakcióvezető.