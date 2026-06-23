Rákosi, Putyin, pride, alkotmányos puccs – ezek voltak ma a legdurvább csörték a T. Házban

Az Országgyűlés keddi ülésén Magyar Péter folytatta azt, amit szinte az első parlamenti ülésnapja óta tesz, és amit tegnap egy új szintre emelt: fenyegeti és vádolja az ellenzéki képviselőket, akik ezúttal is felvették a kesztyűt a miniszterelnök sokakat megbotránkoztató retorikájával szemben.
A kormányfő már napirend előtti felszólalást azzal kezdte, hogy megvádolta a korábbi kormányt azzal, hogy „nem megoldotta, éppen ellenkezőleg újraélesztette, ha nem is Közép-Európa, de Magyarország tragédiáját”. Szerinte elvesztettük a régió országainak a bizalmát, ezért egyre ritkábban léptek fel közösen azokban kérdésekben, amelyek valójában meghatározzák a jövőjüket. Továbbá még azt is próbálta bizonygatni, hogy az Orbán-kormány miatt Magyarország szinte minden gazdasági mutatóban lemaradt Közép-Európától.
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyar Péter első útja valójában nem a lengyel-magyar évezredes testvériség és barátság jegyében vezetett Lengyelországba, hanem a liberálglobalista politikai társához ment el.
Amikor találkozott Donald Tuskkal és Radoslaw Sikorskival akkor Sikorskitól megkérdezte-e ,hogy ünnepli-e még az Északi-Áramlat felrobbantását?
– tette fel a kérdést a párt elnöke.
Rétvári Bence felszólalásában egyértelműsítette, hogy a Fidesz-KDNP-nek mindig fontos volt a visegrádi együttműködés. A KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta:
az európai intézmények többsége nyugaton van, ott hoznak döntéseket, a nagyhatalmak pedig próbálják megosztani a V4-eket.
„Össze kell fognunk, a történelemben is mindig így voltunk sikeresek, és a jövőben is így lehetünk sikeresek” – fogalmazott a frakcióvezető. Majd rámutatott: az Orbán-kormányok több területen szorosabbá tették az együttműködést.
Gulyás Gergely egyértelműsítette, hogy valamennyi frakció között egyetértés van abban, hogy a visegrádi együttműködés kiemelten fontos Magyarországnak. A Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta,
2010 és 2021 között volt a legerősebb az együttműködés.
„Ami aggodalomra adott okot Lengyelországban a kormányváltás után, az most Magyarországon is aggodalomra ad okot” – fogalmazott. Rámutatott: a Tusk-kormány nem csak a V4-ekkel való együttműködést korlátozta, hanem lefejezte az Alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat kötelezett hűségnyilatkozatra, újságírókkal szemben lépett fel.
Magyarországon arra látunk kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben súlyos merényletet elkövetve visszamenőles hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben Alaptörvényt-módosítani úgy, hogy megszűnjön a megbízatása.
– emelte ki a frakcióvezető.
A miniszterelnök Gulyás Gergely felszólalását nem hagyta szó nélkül. Magyar Péter azzal vádolta a Fideszt, hogy Vlagyimir Putyint és Oroszországot választották, amit Lengyelország nem nyel le. A kormányfő továbbá úgy vélekedett, hogy a lengyelek azt sem nyelik le, hogy Magyarországon kaphattak politikai menedékjogot lengyel politikusok.
A napirend előtti felszólalások sem voltak vitamentesek
– Örömmel fogadtuk, amikor bejelentették, hogy felszámolják a korrupciót, de valójában itt a korrupcióellenes intézkedésekre hivatkozva a magyar történelem egyik legsötétebb diktatúráját kezdik kiépíteni, ami Európában is példátlan – jelentette ki Toroczkai László. A frakcióvezető azt is jelezte, hogy az új köztársasági elnök a Tisza Párt bábja lesz.
Magyar Péter a Mi Hazánk elnökének válaszolva úgy próbálta elkerülni az érdemi reagálást, hogy azt mondta Toroczkai Lászlónak jelentkezzen a Fideszbe, hátha kap ott állást. Majd azzal támadta az egész frakciót, hogy „mindenki látja, hogy önök semmi érdemire nem képesek”.
Latorcai Csaba arról beszélt napirend előtt, hogy a Tisza-kormány felelőssége, hogyan alakul a keresztényellenes magatartás Magyarországon. A KDNP politikusa várja a bocsánatkérést az egyházi iskolákról tett kijelentések után, majd kitért a pride-ra is, ahol „színtiszta vallásellenes provokációt” lehet tapasztalni.
A miniszterelnök válaszában értetlenkedett, hogy miért beszélt gyűlöletkeltésről Latorcai Csaba. Majd a pride-ra vonatkozó felvetést azzal próbálta meg kikerülni, hogy nem tudja mi lesz ott, mert ő akkor éppen kihelyezett kormányülésen lesz.
A Tisza-kormány az április 12-i választáson leadott listás szavazatok 53 százalékára hivatkozva alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani
– mondta Bóka János a napirend előtti felszólalásában. A Fidesz képviselője szerint túszul akarják ejteni a magyar államot és minden alkotmányos szervét, minden hatalmi ágban, minden szinten. Majd megjegyezte: Magyar Péter korábban azt ígérte, nem lesz személyre szabott jogalkotást, de mégis ezt teszik.
Rákosi Mátyás forgatókönyvét alkalmazzák az 1950-es évekből. Visszaélnek a hatalommal, a közbizalommal, a jogi eszközökkel
– hangsúlyozta.
Magyar Péter igyekezte elviccelni válaszában azokat az állításokat, amelyeket Bóka János tett. „Figyeltem Gulyás Gergely, koncentrált, hogy el ne röhögje magát. Köszönjük a vádbeszédet, kicsit bátrabb lett volna egy vagy két évvel ezelőtt elmondani” – mondta a miniszterelnök. Szerinte szánalmas és nevetséges, hogy Rákosi Mátyást felhozta a fideszes képviselő. Majd azzal vádolta meg, hogy ő volt az egyik oszlopos tagja a Fidesz kormánynak, aki leépítette Magyarországon a jogállamiságot és demokráciát.