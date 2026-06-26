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letartóztatás

Reagált Havasi Bertalan Orbán Viktor letartóztatásának indítványozására

55 perce
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Röviden reagált a Fidesz, miután Horváth Lóránt a volt miniszterelnök letartóztatását kezdeményezte. A párt álláspontja szerint az ukrán aranykonvoj kapcsán indítványozott letartóztatási kezdeményezés jogszerűtlen.
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letartóztatásFidesz-frakcióukrán aranykonvojOrbán Viktor

Mint megírtuk, az ukrán aranykonvoj érintettjeinek ügyvédének indítványa szerint a kezdeményezés indoka hét rendbeli, aljas indokból, a sértett sanyargatásával megvalósuló jogellenes fogvatartás bűntette, valamint kényszervallatás bűntette. A Fidesz hivatalos oldalán közölte: az ügyvéd teljesen jogosulatlanul kezdeményezte a letartóztatást, és a kezdeményezés világosan bizonyítja, hogy az ukránok bele akarnak avatkozni a magyar igazságszolgáltatásba.

Többek között Orbán Viktor letartóztatását is kezdeményezte Horváth Lóránt az ukrán aranykonvoj kapcsán
Többek között Orbán Viktor letartóztatását is kezdeményezte Horváth Lóránt az ukrán aranykonvoj kapcsán (Fotó: Fischer Zoltán)

Orbán Viktor letartóztatását is kezdeményezte Horváth Lóránt az ukrán aranykonvoj ügyében

Az, hogy az ukránok ügyvédje - amúgy jogosulatlanul - "letartóztatást indítványoz" az úgynevezett aranykonvoj ügyében, csak egy dolgot bizonyít: az ukránok akarnak diktálni a magyar igazságszolgáltatásnak”

– írta a Fidesz-frakció közösségi oldalán.

 

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