Rétvári: A Tisza kezében a kalapács, de nem építenek, hanem rombolnak

„Akinek kalapács van a kezében, az mindent szögnek néz” – ezzel a hasonlattal bírálta a Tisza Párt politikáját Rétvári Bence, aki szerint a kormány intézkedéseit nem javítani vagy átalakítani akarják, hanem egyszerűen eltörölni.

Rétvári Bence Fotó: Kurucz Árpád

A fideszes politikus úgy látja, a Tisza Párt minden kérdésre ugyanazzal a megoldással reagál: megszünteti vagy lebontja a meglévő rendszereket. Rétvári Bence szerint a felelős kormányzás azt kívánná meg, hogy a döntéshozók előbb felmérjék a helyzetet és csak ezt követően hozzanak döntéseket. Mint fogalmazott,

„jobb lenne először mérni és utána vágni”.

A politikus úgy véli, a Tisza Párt működését nem a megoldáskeresés, hanem a politikai bosszú motiválja. Állítása szerint a párt lépéseit elsősorban a rombolás szándéka hajtja, ezért nem az építkezésre, hanem a meglévő intézmények és intézkedések lebontására helyezi a hangsúlyt.