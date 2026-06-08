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Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

Rétvári Bence

Rétvári: A Tisza kezében a kalapács, de nem építenek, hanem rombolnak

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Rombolásról és bosszúpolitikáról beszélt a Tisza Párt kapcsán Rétvári Bence. A fideszes politikus úgy fogalmazott: a párt nem javítani vagy átalakítani akarja a meglévő rendszereket, hanem mindent eltörölne, anélkül hogy megvizsgálná, mi működik jól és min kellene változtatni.
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Rétvári BenceFideszTisza Párt

„Akinek kalapács van a kezében, az mindent szögnek néz” – ezzel a hasonlattal bírálta a Tisza Párt politikáját Rétvári Bence, aki szerint a kormány intézkedéseit nem javítani vagy átalakítani akarják, hanem egyszerűen eltörölni.

Rétvári Bence (Fotó: Kurucz Árpád)
Rétvári Bence Fotó: Kurucz Árpád

A fideszes politikus úgy látja, a Tisza Párt minden kérdésre ugyanazzal a megoldással reagál: megszünteti vagy lebontja a meglévő rendszereket.  Rétvári Bence szerint a felelős kormányzás azt kívánná meg, hogy a döntéshozók előbb felmérjék a helyzetet és csak ezt követően hozzanak döntéseket. Mint fogalmazott,

 „jobb lenne először mérni és utána vágni”.

A politikus úgy véli, a Tisza Párt működését nem a megoldáskeresés, hanem a politikai bosszú motiválja. Állítása szerint a párt lépéseit elsősorban a rombolás szándéka hajtja, ezért nem az építkezésre, hanem a meglévő intézmények és intézkedések lebontására helyezi a hangsúlyt.

 

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