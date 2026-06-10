Azonos nemű párok örökbefogadhatnak? Itt az ellenzék válasza

Újabb politikai vita bontakozott ki az Országgyűlés keddi ülésnapján, miután Magyar Péter az azonos nemű párok örökbefogadása mellett érvelt. A kijelentést több LMBTQ-szervezet is üdvözölte, míg Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt hangsúlyozta:

Rétvári Bence szerint a kormánynak a meddő házaspárokat kellene támogatnia (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

A kormánynak nem az azonos nemű párok, hanem a meddő párok örökbefogadásával kellene foglalkoznia!”

A kormány az örökbefogadások számának növelését emelte ki

Rétvári Bence közösségi oldalán reagált a parlamenti felszólalásra. A politikus szerint a gyermekvállalásra vágyó, de egészségügyi okok miatt nehézségekkel küzdő párok támogatása kell, hogy a családpolitika középpontjában álljon.