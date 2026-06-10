Azonos nemű párok örökbefogadhatnak? Itt az ellenzék válasza

Újabb politikai vita bontakozott ki az Országgyűlés keddi ülésnapján, miután Magyar Péter az azonos nemű párok örökbefogadása mellett érvelt. A kijelentést több LMBTQ-szervezet is üdvözölte, míg Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt hangsúlyozta:
A kormánynak nem az azonos nemű párok, hanem a meddő párok örökbefogadásával kellene foglalkoznia!”
A kormány az örökbefogadások számának növelését emelte ki
Rétvári Bence közösségi oldalán reagált a parlamenti felszólalásra. A politikus szerint a gyermekvállalásra vágyó, de egészségügyi okok miatt nehézségekkel küzdő párok támogatása kell, hogy a családpolitika középpontjában álljon.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány intézkedéseinek eredményeként az elmúlt években 60 százalékkal emelkedett az örökbefogadások száma.
A vita ezzel újabb fejezetéhez érkezett: míg Magyar Péter az azonos nemű párok lehetőségeinek bővítését szorgalmazza, addig a Fidesz-KDNP szerint a gyermekre váró meddő házaspárok támogatása és az örökbefogadási rendszer további erősítése kell, hogy elsőbbséget élvezzen.