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Rétvári Bence

Azonos nemű párok örökbefogadhatnak? Itt az ellenzék válasza

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Magyar Péter parlamenti felszólalásában az azonos nemű párok örökbefogadásának kérdését vetette fel, amire gyors politikai reakciók érkeztek. Rétvári Bence szerint a kormánynak nem ezen a területen, hanem a meddő párok támogatásában és az örökbefogadások számának növelésében kell eredményeket elérnie.
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Rétvári Bencelmbtq ideológiameddőMagyar Péterörökbefogadás

Újabb politikai vita bontakozott ki az Országgyűlés keddi ülésnapján, miután Magyar Péter az azonos nemű párok örökbefogadása mellett érvelt. A kijelentést több LMBTQ-szervezet is üdvözölte, míg Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt hangsúlyozta: 

Rétvári Bence
Rétvári Bence szerint a kormánynak a meddő házaspárokat kellene támogatnia (Forrás: Facebook/Rétvári Bence)

A kormánynak nem az azonos nemű párok, hanem a meddő párok örökbefogadásával kellene foglalkoznia!”

A kormány az örökbefogadások számának növelését emelte ki

Rétvári Bence közösségi oldalán reagált a parlamenti felszólalásra. A politikus szerint a gyermekvállalásra vágyó, de egészségügyi okok miatt nehézségekkel küzdő párok támogatása kell, hogy a családpolitika középpontjában álljon.

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Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány intézkedéseinek eredményeként az elmúlt években 60 százalékkal emelkedett az örökbefogadások száma.

A vita ezzel újabb fejezetéhez érkezett: míg Magyar Péter az azonos nemű párok lehetőségeinek bővítését szorgalmazza, addig a Fidesz-KDNP szerint a gyermekre váró meddő házaspárok támogatása és az örökbefogadási rendszer további erősítése kell, hogy elsőbbséget élvezzen.

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