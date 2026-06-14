Ezzel készítheti elő Magyar Péter a migrációs paktum végrehajtását

„Magyar Péter tudatos kommunikációs kampányt folytat annak érdekében, hogy elfogadtassa a migrációs paktumot a saját szavazóival” – erről beszélt legújabb videójában Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.

Fotó: Polyák Attila

A kormánypárti politikus szerint több egymásra épülő lépés figyelhető meg a Tisza Párt elnökének megszólalásaiban. Rétvári úgy látja, Magyar Péter először Brüsszelben méltatta a migrációs paktum előnyeit, majd azt próbálta elhitetni, hogy annak elfogadásáért valójában a korábbi magyar kormányok felelősek.

A KDNP frakcióvezetője szerint ez súlyos csúsztatás, hiszen a magyar kormány következetesen ellenezte a migrációs paktumot, és minden lehetséges fórumon nemet mondott rá. Rétvári hangsúlyozta: ezzel szemben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői megszavazták azokat a többletforrásokat, amelyek a paktum végrehajtását szolgálják.

A Tisza-tábor egy része ma már azt hiszi, hogy a Fidesz is megszavazta a migrációs paktumot. Ez nem egyszerű tévedés, hanem az igazság teljes kiforgatása

– fogalmazott a politikus.

Rétvári szerint a következő lépés az volt, hogy Magyar Péter azt állította: a Fidesz–KDNP-kormány korábban már migránstáborokat épített. A kereszténydemokrata politikus ezt szintén valótlan állításnak nevezte.

A KDNP frakcióvezetője úgy véli, mindez egy tudatos stratégia része, amelynek célja, hogy Magyar Péter később támogathassa a migrációs paktum végrehajtását anélkül, hogy ezért politikai felelősséget kellene vállalnia.

Rétvári Bence szerint az Orbán-kormány egyetlen európai uniós tagállamként sem nyújtotta be a migrációs paktum végrehajtási tervét, mert nem kíván részt venni annak megvalósításában. Hozzátette: Magyar Péter ezzel szemben már most olyan álláspontot képvisel, amely szerinte megnyitná az utat a paktum magyarországi alkalmazása előtt.