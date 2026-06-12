Szorul a hurok Magyar Péter körül, Brüsszel kimondta az igazságot a migrációs paktum kapcsán

A migrációs paktum életbe lépéséről írt legújabb Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. A KDNP parlamenti frakcióvezetője azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot jelenleg jogi és fizikai akadályok, köztük a déli határon felépített kerítés védi az illegális bevándorlással szemben.

Rétvári Bence

Fotó: Polyák Attila

A politikus szerint Magyar Péter a parlamentben többszöri felszólítás ellenére sem mondta ki egyértelműen, hogy a kormány nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot. Rétvári úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök mellébeszélt, összemosta a legális és illegális migráció kérdését, valamint a paktum szerinte kedvező elemeiről beszélt, miközben nem adott világos választ a végrehajtás ügyében.

A KDNP frakcióvezetője arra is kitért, hogy

Magyarország az Európai Unió által kiszabott napi egymillió eurós bírság ellenére is fenntartja határvédelmi intézkedéseit.

Álláspontja szerint ennek köszönhető, hogy az ország továbbra is migránsmentes maradhat.