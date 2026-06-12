Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

rétvári bence

Szorul a hurok Magyar Péter körül, Brüsszel kimondta az igazságot a migrációs paktum kapcsán

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A június 12-én hatályba lépett uniós migrációs paktum kapcsán fogalmazott meg éles kritikát Rétvári Bence. A KDNP parlamenti frakcióvezetője szerint Magyarországot jelenleg a déli határkerítés védi a tömeges bevándorlástól, ugyanakkor szerinte kérdéses, meddig maradhat fenn ez a helyzet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rétvári bencemigrációseurópai unióuniósMagyar Péter

A migrációs paktum életbe lépéséről írt legújabb Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. A KDNP parlamenti frakcióvezetője azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot jelenleg jogi és fizikai akadályok, köztük a déli határon felépített kerítés védi az illegális bevándorlással szemben.

parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, 2026.06.08., Rétvári Bence, KDNP
Rétvári Bence 
Fotó: Polyák Attila

A politikus szerint Magyar Péter a parlamentben többszöri felszólítás ellenére sem mondta ki egyértelműen, hogy a kormány nem hajtja végre az uniós migrációs paktumot. Rétvári úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök mellébeszélt, összemosta a legális és illegális migráció kérdését, valamint a paktum szerinte kedvező elemeiről beszélt, miközben nem adott világos választ a végrehajtás ügyében.

A KDNP frakcióvezetője arra is kitért, hogy 

Magyarország az Európai Unió által kiszabott napi egymillió eurós bírság ellenére is fenntartja határvédelmi intézkedéseit.

 Álláspontja szerint ennek köszönhető, hogy az ország továbbra is migránsmentes maradhat.

Kényelmetlenül feszengett Magyar Péter, amikor szembesítették a múltjával

 

Rétvári Bence szerint a migrációs paktum olyan jogi kötelezettségeket teremthet, amelyek meggyengíthetik a határkerítés szerepét. A politikus azt állítja, hogy a szabályozás alapján nagy számban kellene migrációs eljárásokat lefolytatni a határon, valamint más tagállamokból érkező migránsokat is át kellene venni.

A KDNP frakcióvezetője bejegyzése végén ismét felszólította Magyar Pétert, hogy egyértelműen nyilatkozzon a kérdésben. Rétvári Bence szerint világosan ki kell mondani, hogy Magyarország végrehajtja-e az uniós migrációs paktumot, vagy továbbra is elutasítja annak alkalmazását.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!