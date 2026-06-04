Rétvári Bence nyílt levélben fordult az egészségügyi miniszterhez

Rétvári Bence levelében azt írta: a szívhangrendeletet már nem lehet visszamenőleges hatállyal eltörölni, hiszen azok a gyermekek, akik a szabályozásnak köszönhetően megszülettek, ma már családjaikkal élnek.

Rétvári Bence Fotó: Kurucz Árpád

A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy egy részük már megtanult járni, mások beszélnek, játszanak, és mindennap örömet szereznek szüleiknek.

Vidáman játszanak a játszótéren, vadul hajtják a kismotorjukat. Sok emlékezetes és megható pillanatot szereztek szüleiknek, megannyi mosolyt és olykor könnyeket csaltak szüleik arcára

– írta levelében.

Rétvári szerint a szívhangrendelet nem csupán tudományos és szakmai kérdés, hanem erkölcsi és morális ügy is. A KDNP-s politikus arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy gondoljon azokra a gyermekekre, akik a rendelet idején születtek meg.

Kérem, egy pillanatra csukja be a szemét, gondoljon egy ilyen gyermekre, mosolyodjon el, aztán nyissa ki a szemét, és ha Ön előtt van a szívhangrendelet eltörléséről szóló terv, akkor tépje szét

– fogalmazott.

Levelét azzal zárta:

„Védjük együtt az életet!”

A nyílt levél előzménye, hogy az elmúlt időszakban politikai vita alakult ki a szívhangrendelet jövőjéről. A KDNP álláspontja szerint a szabályozást fenn kell tartani, mert az a magzati élet védelmét szolgálja.