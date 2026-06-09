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Magyar Péter

Magyar Péter úgy köpköd a Fideszre, hogy majd' másfél évtizedig ő is fideszes volt

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Éles támadást intézett Magyar Péter ellen Rétvári Bence a parlamentben. A KDNP politikusa szerint a miniszterelnök úgy beszél az elmúlt 16 évről, mintha kívülálló lett volna, holott 14 évig maga is különböző állami és kormányközeli pozíciókban tevékenykedett.
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Magyar Péterfideszkdnptisza pártdiákhitel központrétvári bence

Kemény szavakkal illette Magyar Pétert a parlamentben Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus arra hívta fel a figyelmet, a Tisza Párt elnöke rendre úgy beszél az elmúlt 16 évről, mintha kívülállóként szemlélte volna az eseményeket, miközben pályafutásának jelentős részét a Fidesz-kormányok idején különböző állami és kormányközeli pozíciókban töltötte.

Rétvári Bence (Fotó: Kurucz Árpád)
Fotó: Kurucz Árpád

Rétvári szerint Magyar Péter rendszeresen bírálja az elmúlt másfél évtizedet, azonban elhallgatja saját szerepét ebben az időszakban.

Úgy beszél erről a 16 évről, mintha valamilyen illegalitásban tevékenykedett volna, mintha egy földalatti mozgalomban próbálta volna megdönteni a kormányzatot

– fogalmazott a KDNP politikusa. A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter hosszú éveken keresztül különböző állami és kormányzati kötődésű intézményeknél dolgozott. Rétvári felsorolása szerint megfordult többek között a brüsszeli állandó képviselet környékén, a Diákhitel Központnál, valamint jelentős állami hátterű vállalatoknál is.

A politikus szerint különösen visszás, hogy Magyar Péter ma teljes egészében elutasítja azt az időszakot, amelynek maga is aktív résztvevője volt.

Ebből a 16 évből 14 évig ön ennek a rendszernek a része volt

– hangsúlyozta Rétvári. A KDNP politikusa arra is kitért, hogy Magyar Péter nemcsak dolgozott a rendszerben, hanem a Fidesz tagja is volt, tagdíjat fizetett, szavazott a pártra, és hosszú időn keresztül nem fogalmazott meg nyilvános kritikát a kormányzattal szemben.

Rétvári szerint Magyar Péter csak akkor kezdte támadni korábbi politikai közösségét, amikor már nem töltött be olyan pozíciókat, amelyek korábban rendelkezésére álltak.

 

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