Rost Andrea elfelejtette bevallani a 200 milliós villáját – mi értelme így a vagyonnyilatkozatoknak?

Rost Andrea, a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, egy több százmillió forintot érő solymári házat kihagyott a vagyonbevallásából – hívta fel a Blikk figyelmét egy olvasójuk.

Rost Andrea (középen), tiszás képviselő sem vallotta be minden vagyonát

Fotó: Facebook/Rost Andrea - TISZA

Rost Andrea nyilvánosan is bemutatta már lakhelyét

A tiszás parlamenti képviselő hiányzó otthona azért szúrt szemet, mert a nemzetközi színpadokat is bejárt sztár az elmúlt években többször fogadott újságírókat és tévéstábokat a házában, így ismert volt a nagyvilág számára is, hogy ott él.

A lap hozzáteszi, utánanézve kiderült, Rost Andrea jogszerűen járt el. A parlament.hu-n is elérhető jelenlegi szabályozás szerint ugyanis

nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ”.

Azt is hozzáteszik, hogy ezzel nem minden képviselő él, többen, így Nagy Ervin, Németh Balázs, Orbán Viktor is feltüntette otthonát.

Magyar Péter ezt ígérte, bekeményít a szabályozásban, de a szabályozás ilyen módja nem fogja „segíteni” a vagyonosodás vizsgálatát.

Börtön járhat a pontatlanságért: bekeményít a kormány a politikusi vagyonnyilatkozatok ügyében

Akár két évre is börtönbe kerülhet az a parlamenti képviselő vagy közszereplő, aki hiányosan adja be a vagyonnyilatkozatát – jelentette be Vitézy korábban a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Az építési és közlekedési miniszter elmondta:

az Integritás Hatóságot ruházzák fel a szükséges jogszabályi felhatalmazással, a szervezetnek hozzáférése lesz minden olyan adatbázishoz, ahol ellenőrizheti a közszereplők által megadott adatokat.

Vitézy Dávid elmondása szerint először egy hiánypótlási kör fog indulni, majd az arra felhatalmazott testület megindíthatja a tisztségtől való megfosztás eljárását. A törvényjavaslat szerint

a vagyonnyilatkozatból való lényeges információ elhallgatásért 2 évig terjedő szabadságvesztés jár.

Váratlan fordulat: Kapitányt István megütheti a bokáját a saját kormánya miatt

Újabb kellemetlen ügy árnyékolhatja be a Tisza-kormányt: a Tűzfalcsoport szerint Kapitány István gazdasági miniszter vagyonnyilatkozatából kimaradhatott egy balatongyöröki villa, amelyen haszonélvezeti joga van.