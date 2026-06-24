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Ruff Bálint

Rendkívüli ülést kezdeményezett Ruff Bálint – mutatjuk, miről lehet szó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Június 29-én és 30-án, a miniszterelnök-helyettes kezdeményezésére tárgyalhat rendkívüli ülés keretében a parlament. Ruff Bálint felhívására a képviselők többek között a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, az ügynökakták megnyitását támogató javaslatról és az extraprofitadó módosításáról tárgyalhatnak.
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Ruff BálintSzuverenitásvédelmi Hivatalrendkívüli ülésMagyar Péter

Az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentum szerint Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hét hétfőre és keddre. A tervek szerint a képviselők több olyan törvényjavaslatot is tárgyalnak majd, amelyekről a kormány még az őszi ülésszakasz előtt döntést szeretne hozni.

Ruff Bálint és Magyar Péter (Fotó: Facebook)
Ruff Bálint és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Ruff Bálint több törvényjavaslat napirendre vételét kezdeményezte

A tervezett rendkívüli ülésen 

szerepelhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló módosítás, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása is.

A képviselők tárgyalhatják az ügynökakták megnyitását támogató bizottság felállításáról szóló javaslatot, az extraprofitadó módosítását, valamint az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot.

Az indoklás szerint az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetné a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását, ezért szükséges a rendkívüli ülés összehívása.

A héten az Országgyűlésben több nagyobb horderejű ügy is napirenden szerepelt, és további törvényjavaslatok tárgyalása is várható a következő üléseken.

 

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