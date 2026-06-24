Rendkívüli ülést kezdeményezett Ruff Bálint – mutatjuk, miről lehet szó

Az Országgyűlés honlapján közzétett dokumentum szerint Ruff Bálint rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hét hétfőre és keddre. A tervek szerint a képviselők több olyan törvényjavaslatot is tárgyalnak majd, amelyekről a kormány még az őszi ülésszakasz előtt döntést szeretne hozni.

Ruff Bálint és Magyar Péter (Fotó: Facebook)

Ruff Bálint több törvényjavaslat napirendre vételét kezdeményezte

A tervezett rendkívüli ülésen

szerepelhet a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat, a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról szóló módosítás, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása is.

A képviselők tárgyalhatják az ügynökakták megnyitását támogató bizottság felállításáról szóló javaslatot, az extraprofitadó módosítását, valamint az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló határozati javaslatot.

Az indoklás szerint az indítványok őszi ülésszakra halasztása késleltetné a jogalkotási és szakpolitikai célkitűzések megvalósítását, valamint egyes folyamatban lévő intézkedések végrehajtását, ezért szükséges a rendkívüli ülés összehívása.

A héten az Országgyűlésben több nagyobb horderejű ügy is napirenden szerepelt, és további törvényjavaslatok tárgyalása is várható a következő üléseken.