Ruff Bálinték politikai tisztogatásba kezdtek: tömeges elbocsátás, 41 embert küldtek el

„Ruff Bálint azt mondta, hogy politikai okokból nem lesznek kirúgások, csak akkor, ha valaki bűnöző. Mivel nem tettek feljelentést a volt kollégájuk ellen bűncselekmény gyanúja miatt, így egyedül csak a politikai ok maradt” – jelentette ki Deák Dániel független elemző Facebook-videójában annak kapcsán, hogy nyilvánosságra került egy hangfelvétel a Miniszterelnökségen végrehajtott elbocsátásokról.

Ruff Bálint és Magyar Péter Fotó: Facebook

Az ügy előzménye, hogy Ruff Bálint, Magyar Péter helyettese hétfőn az Országgyűlésben arról beszélt:

a kormányváltás után nem politikai alapon döntenek a közigazgatásban dolgozók sorsáról.

„A Miniszterelnökségen olyan emberek fognak magasabb pozícióban dolgozni, akik az önök minisztersége alatt vagy az önök kormányai alatt is dolgoztak. Senkit nem rúgunk ki azért, mert milyen volt a politikai hovatartozása, aki nem bűnöző” – fogalmazott. Ehhez képest a nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen az hallható, hogy egy vezető beosztású tisztségviselő 41 embernek jelenti be a jogviszonyuk azonnali megszüntetését.

Mindezt három nappal Ruff Bálint parlamenti felszólalása előtt történt.

Nincsen további sétálás

A június 5-i megbeszélésen Ducsay Zsuzsanna a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára közölte a hírt az érintettekkel. A minisztériumokban ugyanis jogi értelemben maga a minisztérium, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv a munkáltató. A munkáltatói jogköröket a 2011. évi CXCIX. törvény alapján a hivatali szervezet vezetője, azaz a közigazgatási államtitkár gyakorolja.

Jó, szerintem mindannyian tudjuk, hogy miért vagyunk itt. Ezekben a percekben meg fogják kapni a papírt a jogviszonyok mai napon történő megszűnéséről. Én pedig szeretném megkérni önöket, hogy az önöknél lévő eszközöket legyenek kedvesek itt hagyni, és az épületet pedig elhagyni.

A hangfelvételen az is elhangzik, hogy az érintetteknek azonnal le kell adniuk a munkavégzéshez használt eszközöket.

Most nincsen további sétálás, meg nincsen sétáló papír. Azokat az eszközöket, amiket én kértem, meg amit önök kaptak, azokat vagy itt, vagy a helyén, ahol van, vagy amit mondtam, az Alkotmány utcában szeretném elkérni.

Deák Dániel szerint a hangfelvétel és Ruff Bálint parlamenti kijelentése között komoly ellentmondás látszik.