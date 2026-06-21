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magyar honvédség

Ruszin-Szendi Romulusz: A katonák döntöttek

9 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A katonák döntöttek - közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve vasárnap a Facebook-oldalán, ezek között említve: minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.
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magyar honvédségRuszin-Szendi Romuluszhonvédelemkatona

Ruszin-Szendi Romulusz úgy fogalmazott: 

a Magyar Honvédség a katonáké. Ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták.

Megszülettek az első eredmények - írta, hozzátéve, az állomány egyértelműen jelezte: altisztként kívánják folytatni szolgálatukat, és minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát.

A katonák véleménye számít. Nem helyettük, hanem velük együtt akarjuk építeni a Magyar Honvédséget. A honvédelmi vezetés tiszteletben tartja a döntésüket, és ennek megfelelően fog eljárni

- közölte a miniszter.

Kiemelte, hogy ez csak az első lépés; folytatják az egyeztetéseket minden olyan kérdésben, amely a katonákat érinti. "Mert a hagyományaink adják a gyökereinket, a katonáink pedig a jövőnket. Ezért a hangjuk mindig számítani fog" - közölte Ruszin-Szendi Romulusz.

 

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