Abszolút sajtószabadság: annak és arról szabad csak kérdezni, ami Magyar Péternek tetszik

Csak annak és csak arról szabad kérdezni a kormányinfón, aki és ami a miniszterelnöknek is tetszik. Abszolút sajtószabadság! – írta a Fidesz a közösségi oldalán készült videóösszeállításhoz, amelyben Magyar Péter a mai kormányszóvivői tájékoztatón minősíti a sajtó munkatársait.

Magyar Péter a sajtószabadság jegyében megszabta, hogy ki és miről kérdezheti Fotó: Hatlaczki Balázs

A Hír TV munkatársa például hiába szerette volna megtudni, hogy a kormányülésen szó esett-e a miniszterelnök öccséről a Szőlő utcai botrány ügyében.

Ennek a korszaknak vége van. Megkérjük, hogy adja át a mikrofont egy másik kérdezőnek. Köszönjük szépen. Ez pedig egy kormányinfó. Ha ezt nem akarják tiszteletben tartani, akkor nem kell ide jönni”

– zárta szavait ingerülten a kormányfő. Előtte börtönnel fenyegette meg Pócs János fideszes képviselőt, és a Hír TV riporterét is.