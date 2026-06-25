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Magyar Péter börtönnel fenyegette meg Pócs Jánost

Magyar Péter

Abszolút sajtószabadság: annak és arról szabad csak kérdezni, ami Magyar Péternek tetszik

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Magyar Péter a sajtószabadság jegyében tartotta meg csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatóját, melyen helyettes államtitkári pozícióban lévő szóvivői helyett ismét csak őt lehetett kérdezni. A kormányfő természetesen megszabta, hogy ki és miről kérdezheti.
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Magyar Péterpócs jánoshír tvkormányszóvivőTisza-kormány

Csak annak és csak arról szabad kérdezni a kormányinfón, aki és ami a miniszterelnöknek is tetszik. Abszolút sajtószabadság! – írta a Fidesz a közösségi oldalán készült videóösszeállításhoz, amelyben Magyar Péter a mai kormányszóvivői tájékoztatón minősíti a sajtó munkatársait. 

Magyar Péter a sajtószabadság jegyében megszabta, hogy ki és miről kérdezheti
Magyar Péter a sajtószabadság jegyében megszabta, hogy ki és miről kérdezheti Fotó: Hatlaczki Balázs

A Hír TV munkatársa például hiába szerette volna megtudni, hogy a kormányülésen szó esett-e a miniszterelnök öccséről a Szőlő utcai botrány ügyében.

Ennek a korszaknak vége van. Megkérjük, hogy adja át a mikrofont egy másik kérdezőnek. Köszönjük szépen. Ez pedig egy kormányinfó. Ha ezt nem akarják tiszteletben tartani, akkor nem kell ide jönni”

 – zárta szavait ingerülten a kormányfő. Előtte börtönnel fenyegette meg Pócs János fideszes képviselőt, és a Hír TV riporterét is.

 

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