Sajtótájékoztatót tart a kormány, kövesse az Origón!

Tegnap ülésezett a kormány, a héten már másodszor, és kiemelten foglalkozott az előttünk álló napok időjárásával. A hőség fokozódik a hétvégén, rekord meleg lesz a hétvégén, és ez a rendkívüli helyzet különleges intézkedéseket követel – jelentették ki a kormányszóvivői sajtótájékoztatón.

Jelen van Magyar Péter miniszterelnök, Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, Kádár Pál dandártábornok, a védelmi igazgatási hivatal főigazgatója és Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos kezdte meg a sajtótájékoztatót. Bejelentette:

szombaton 0 órától az egész ország területére harmadfokú riasztás lesz.

Csütörtökre ismét kormányszóvivői sajtótájékoztatót hirdettek meg, a szerdai maratoni kormányülést követően. Téma akad bőven, a héten is nagyüzem volt a parlamentben, bejelentették a Tisztítótűz-műveletet, készül az Alaptörvény-módosítás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig arról írt közösségi oldalán, szerdán maratoni kormányülés volt, számos közlekedési és beruházási témával. A politikai nagyüzem hétvégén és jövő héten is folytatódik, a Tisza Párt ugyanis háromnapos, péntektől vasárnapig tartó kihelyezett kormány- és frakcióülést is tart, jövő héten pedig ismét rendkívüli parlamenti ülés lesz.

A sajtótájékoztató időpontja is különleges: eredetileg délelőtt 11 órára lett meghirdetve, viszont reggel jelezték, délután 15 órakor tartják meg. A feltételezhető magyarázat erre a miniszterelnök nemrégiben tett kijelentése, miszerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek a 15 órás sajtótájékoztatóig van még ideje arra, hogy megszólaljon az aranykonvoj ügyben folyó nyomozás állásáról.