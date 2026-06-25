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Sajtótájékoztatót tart a kormány, kövesse az Origón!

Tisza-kormány

Sajtótájékoztatót tart a kormány, kövesse az Origón!

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Sűrű politikai napok után tartják meg a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatót: a Tisztítótűz-művelet bejelentése, az alaptörvény módosításának terve, az aranykonvoj ügye, valamint a kormány közlekedési és beruházási döntései is napirendre kerülhetnek. Az eseményen munkatársunk is jelen van, az elhangzottakról percről percre, szöveges tudósításban számolunk be.
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Tisza-kormányTisza Pártsajtótájékoztató

Tegnap ülésezett a kormány, a héten már másodszor, és kiemelten foglalkozott az előttünk álló napok időjárásával. A hőség fokozódik a hétvégén, rekord meleg lesz a hétvégén, és ez a rendkívüli helyzet különleges intézkedéseket követel – jelentették ki a kormányszóvivői sajtótájékoztatón. 

Jelen van Magyar Péter miniszterelnök, Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos, Kádár Pál dandártábornok, a védelmi igazgatási hivatal főigazgatója és Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos kezdte meg a sajtótájékoztatót. Bejelentette: 

szombaton 0 órától az egész ország területére harmadfokú riasztás lesz.

Csütörtökre ismét kormányszóvivői sajtótájékoztatót hirdettek meg, a szerdai maratoni kormányülést követően. Téma akad bőven, a héten is nagyüzem volt a parlamentben, bejelentették a Tisztítótűz-műveletet, készül az Alaptörvény-módosítás. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig arról írt közösségi oldalán, szerdán maratoni kormányülés volt, számos közlekedési és beruházási témával. A politikai nagyüzem hétvégén és jövő héten is folytatódik, a Tisza Párt ugyanis háromnapos, péntektől vasárnapig tartó kihelyezett kormány- és frakcióülést is tart, jövő héten pedig ismét rendkívüli parlamenti ülés lesz. 

A sajtótájékoztató időpontja is különleges: eredetileg délelőtt 11 órára lett meghirdetve, viszont reggel jelezték, délután 15 órakor tartják meg. A feltételezhető magyarázat erre a miniszterelnök nemrégiben tett kijelentése, miszerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek a 15 órás sajtótájékoztatóig van még ideje arra, hogy megszólaljon az aranykonvoj ügyben folyó nyomozás állásáról. 

 

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