Előterjesztést nyújtott be a fővárosi Fidesz: emlékhelyet kaphat Scherer Péter a Margit-szigeten

A fővárosi Fidesz-KDNP frakció kezdeményezése alapján a Fővárosi Közgyűlés elé került az előterjesztés, amely a közelmúltban elhunyt színművész, Scherer Péter emlékének megőrzését célozza.

Scherer Péter emlékét a Margit-sziget őrizné a Fidesz-KDNP javaslatára (Fotó: Zih Zsolt)

Gulyás Gergely Kristóf az Origónak: Scherer Péter kedvenc helye volt a Margit-sziget

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezető-helyettese elmondta: a Fővárosi Önkormányzat egy emléktáblát vagy emléktáblával ellátott padot helyezne el a Margit-szigeten, a művész által különösen kedvelt platánfák közelében. Gulyás Gergely Kristóf arról is beszámolt, hogy a színművész közeli hozzátartozóival is egyeztettek, akik értékelik és köszönik a gesztust. A frakcióvezető-helyettes a következő fővárosi közgyűlésen szeretné felvezetni az ötletet és reméli, hogy pozitív visszajelzéseket fog kapni a kezdeményezés.

A javaslatot Szepesfalvy Anna frakcióvezető és Gulyás Gergely Kristóf frakcióvezető-helyettes terjesztette elő, a családdal történt előzetes egyeztetést követően. A kezdeményezés célja, hogy méltó módon állítson emléket a kortárs magyar színművészet egyik meghatározó alakjának, aki több mint négy évtizedes pályafutása során jelentős hatást gyakorolt a hazai színházi és filmes életre.

Scherer Péter olyan ismert alkotásokban szerepelt, mint a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, a Kontroll vagy az Argo, munkásságát pedig Jászai Mari-díjjal és Budapestért-díjjal is elismerték.

A helyszínválasztás nem véletlen: a színművész szoros kapcsolatot ápolt a fővárossal, különösen a Margit-szigettel, amelyet több alkalommal is megemlített személyes kötődései kapcsán. Halála előtt nem sokkal a közösségi médiában a szigeten található platánfákról is beszélt, amelyek számára a Philémón és Baukisz mitológiai történetét idézték fel.

A Fővárosi Közgyűlés döntése esetén a Margit-sziget egy új emlékhellyel bővülhet, amely a művész életműve előtt tiszteleg, és tovább gazdagítja Budapest kulturális emlékezetét.