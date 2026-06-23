Schmitt Pál és Novák Katalin juttatását is elvenné Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében újabb közjogi szigorítást helyezett kilátásba:
Javasolni fogjuk, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a teljes ciklusukat, a jövőben ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban.”
A javaslat jelen állás szerint nem elvont alkotmányjogi kérdés, hanem konkrét személyeket érintene: Schmitt Pált, Novák Katalint, valamint – idő előtti elmozdítása esetén – Sulyok Tamást is megfosztaná az egykori államfőknek járó élethosszig tartó juttatásoktól.
Alaptörvény-módosítás és heves kritikák
Mint ismert, az Országgyűlés előtt van a Tisza Alaptörvény-módosító javaslata, amely több kulcsfontosságú intézményt és tisztséget is érintene.
A tervezet szerint megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása, és harminc napon belül új államfőt választanának.
A kormány öt napos társadalmi egyeztetést indított az Alaptörvény 17. módosításáról, a véleményeket szombatig várják. A javaslatok ugyanakkor éles bírálatokat kaptak, többek közt Gulyás Gergely részéről.
Magyarországon arra látunk kísérletet, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben súlyos merényletet elkövetve visszamenőles hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben Alaptörvényt-módosítani úgy, hogy megszűnjön a megbízatása.”