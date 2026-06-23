Schmitt Pál és Novák Katalin juttatását is elvenné Magyar Péter

Alaptörvény-módosítás és heves kritikák

Mint ismert, az Országgyűlés előtt van a Tisza Alaptörvény-módosító javaslata, amely több kulcsfontosságú intézményt és tisztséget is érintene.

A tervezet szerint megszűnne Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása, és harminc napon belül új államfőt választanának.

A kormány öt napos társadalmi egyeztetést indított az Alaptörvény 17. módosításáról, a véleményeket szombatig várják. A javaslatok ugyanakkor éles bírálatokat kaptak, többek közt Gulyás Gergely részéről.