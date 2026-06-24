Felfüggesztik a kínai Semcorp debreceni akkumulátorgyárának tevékenységét

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal vízügyi-vízvédelmi hatósága akkreditált mintavételre kötelezte a Semcorp Hungary Kft-t a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból, amit a vállalat bár elvégeztetett, de az eredményeket és a kiértékelést határidőn túl küldte meg a hatóságnak, amiért 1 millió forint bírságot kellett fizetnie. Az erről szóló döntést keresettel támadta meg a Semcorp – írja a haon.hu a kormányhivatal közleményére hivatkozva.

A Semcorp működését korábban egy alkalommal már felfüggesztette a környezetvédelmi hatóság Forrás: Semcorp Hungary

A vízügyi-vízvédelmi hatóság a késve beérkezett vizsgálati eredményekből megállapította, hogy határérték-túllépés történt több fém és félfém komponens esetében (alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas, arzén) mind a jogszabályi határértékhez, mind pedig az alapállapot felmérés vízvizsgálati eredményeihez képest”

– olvasható a közleményben.

Kiemelték, mindezek miatt a vízügyi-vízvédelmi hatóság a vállalatot kötelezte a csapadékvíz-késleltető tározóban vízzáró kialakítására, a monitoring kutak negyedéves vizsgálatára, a vizsgálandó komponenskörök bővítésére, a több mint 2 millió forintos eljárási költség megtérítésére, és 1 millió forint vízgazdálkodási bírságot is kiszabott.

Az ügyben, mely független a korábbi, oltóhabbal történő szennyezéstől, a környezetvédelmi hatóság is hatósági eljárásokat indított: kármentesítést rendelt el, a vállalatot tényfeltárásra kötelezte, és eljárás indult a vállalattal szemben az engedélytől eltérő üzemelés miatt is.

A Semcorp működését korábban egy alkalommal már felfüggesztette a környezetvédelmi hatóság.

A téma kapcsán, még a kormányhivatali döntés előtt Papp László polgármester is megszólalt. A városvezető elmondta, Debrecen önkormányzata és a Debreceni Vagyonkezelő jelzést kapott a környezetvédelmi hatóságtól, amelyből kiderült, a Semcorp területén olyan környezetszennyezés történt, amely határértéken felüli értékeket mutatott egyes felszín alatti vizekben.