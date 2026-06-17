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Gyopáros Alpár

Senki sem akart migránstábort Csermajorban: így néz ki most a felújított épületegyüttes

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Látványos videóban mutatta be Gyopáros Alpár, mi maradt a csermajori épületekből az ukrán menekültek távozása után, és hogyan néz ki a terület a felújítást követően. Az előtte–utána képsorok éles ellentétben állnak a Tisza migránstáborozó vádjaival.
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Gyopáros AlpáriskolaCsermajorVitnyédmigránstáborfelújítás

Az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába került a csermajori egykori iskolaépület. Gyopáros Alpár közösségi oldalán videóban mutatta be, hogyan néz ki jelenleg az épület, amelyet felújítottak, és amely hamarosan ismét oktatási célokat szolgál majd. A fideszes politikus szerint különösen beszédes az összehasonlítás azzal az állapottal, amelyben az ingatlan az ukrán háború elől érkező menekültek távozása után volt.

Csermajor
Gyopáros Alpár látványos felvételekkel vágott vissza Csermajor kapcsán (Forrás: Hírtv/Origo)

A csermajori épületegyüttes az elmúlt napokban azért került a politikai viták középpontjába, mert Magyar Péter azt állította: az Orbán-kormány migránstábort akart létrehozni a településen. A Fidesz politikusai szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak, és egy tudatosan felépített politikai narratíváról van szó.

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Senki nem akart új migránstábort építeni

Gyopáros Alpár szerint a valóság köszönőviszonyban sincs azokkal a vádakkal, amelyeket a Tisza Párt fogalmazott meg Csermajor kapcsán. A képviselő emlékeztetett: az épületegyüttes korábban az ukrán-orosz háború elől menekülők ideiglenes elszállásolását szolgálta, később azonban döntés született a tábor bezárásáról és az ingatlan új funkciójáról.

Mint hangsúlyozta, nem egy új menekülttábor kialakítása, hanem éppen annak megszüntetése és az épületek oktatási célú hasznosítása szerepelt a tervek között. Állításait látványos előtte-utána felvételekkel támasztotta alá, amelyek jól érzékeltetik a változást.

A korábbi képeken egy leromlott állapotú épületegyüttes látható: betört ablakok, megrongált berendezések, összekent falak és szeméttel borított környezet fogadta az oda érkezőket. A mostani felvételeken ezzel szemben egy felújított, rendezett és tiszta intézmény látszik, amely rövidesen ismét oktatási célokat szolgál majd, és újra diákzsivajtól lesz hangos.

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