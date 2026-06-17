Senki sem akart migránstábort Csermajorban: így néz ki most a felújított épületegyüttes

Az elmúlt napokban került a figyelem középpontjába került a csermajori egykori iskolaépület. Gyopáros Alpár közösségi oldalán videóban mutatta be, hogyan néz ki jelenleg az épület, amelyet felújítottak, és amely hamarosan ismét oktatási célokat szolgál majd. A fideszes politikus szerint különösen beszédes az összehasonlítás azzal az állapottal, amelyben az ingatlan az ukrán háború elől érkező menekültek távozása után volt.
A csermajori épületegyüttes az elmúlt napokban azért került a politikai viták középpontjába, mert Magyar Péter azt állította: az Orbán-kormány migránstábort akart létrehozni a településen. A Fidesz politikusai szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak, és egy tudatosan felépített politikai narratíváról van szó.
Senki nem akart új migránstábort építeni
Gyopáros Alpár szerint a valóság köszönőviszonyban sincs azokkal a vádakkal, amelyeket a Tisza Párt fogalmazott meg Csermajor kapcsán. A képviselő emlékeztetett: az épületegyüttes korábban az ukrán-orosz háború elől menekülők ideiglenes elszállásolását szolgálta, később azonban döntés született a tábor bezárásáról és az ingatlan új funkciójáról.
Mint hangsúlyozta, nem egy új menekülttábor kialakítása, hanem éppen annak megszüntetése és az épületek oktatási célú hasznosítása szerepelt a tervek között. Állításait látványos előtte-utána felvételekkel támasztotta alá, amelyek jól érzékeltetik a változást.
A korábbi képeken egy leromlott állapotú épületegyüttes látható: betört ablakok, megrongált berendezések, összekent falak és szeméttel borított környezet fogadta az oda érkezőket. A mostani felvételeken ezzel szemben egy felújított, rendezett és tiszta intézmény látszik, amely rövidesen ismét oktatási célokat szolgál majd, és újra diákzsivajtól lesz hangos.