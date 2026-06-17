Senki sem akart migránstábort Csermajorban: így néz ki most a felújított épületegyüttes

Senki nem akart új migránstábort építeni

Gyopáros Alpár szerint a valóság köszönőviszonyban sincs azokkal a vádakkal, amelyeket a Tisza Párt fogalmazott meg Csermajor kapcsán. A képviselő emlékeztetett: az épületegyüttes korábban az ukrán-orosz háború elől menekülők ideiglenes elszállásolását szolgálta, később azonban döntés született a tábor bezárásáról és az ingatlan új funkciójáról.

Mint hangsúlyozta, nem egy új menekülttábor kialakítása, hanem éppen annak megszüntetése és az épületek oktatási célú hasznosítása szerepelt a tervek között. Állításait látványos előtte-utána felvételekkel támasztotta alá, amelyek jól érzékeltetik a változást.

A korábbi képeken egy leromlott állapotú épületegyüttes látható: betört ablakok, megrongált berendezések, összekent falak és szeméttel borított környezet fogadta az oda érkezőket. A mostani felvételeken ezzel szemben egy felújított, rendezett és tiszta intézmény látszik, amely rövidesen ismét oktatási célokat szolgál majd, és újra diákzsivajtól lesz hangos.