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fidesz

Németh Balázs: a liberális sajtó ismét lement kutyába

46 perce
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A Fidesz képviselője szerint a Tisza sajtója szándékosan torzított képet közvetített a tegnapi demonstrációról.
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fideszsajtótömegnémeth balázsMagyar Pétermigrációs paktum

„Azt írják a kormánypárti médiában, Magyar Péter lett a tegnapi migrációellenes (ezt nem mindenhol merték leírni…) tüntetés főszereplője.  Mert nemzeti színű zászlót lengetve, tapssal, szívecske mutatásával, mosolyogva, szeretettel fogadta az irodája előtt elhaladó tüntetőket, akik a miniszterelnökből áradó szeretet hatására megvadultak, obszcén módon mutogattak és akasztással fenyegették ezt a drága embert” – írta közösségi oldalán Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője. 

Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Békés vonulásos tüntetés Budapesten a migrációs paktum ellen
Fotó: Hatlaczki Balázs

Kiemelte, 

csakhogy a kormánypárti propagandisták is tudják, ez nem igaz! Sőt, ennek éppen az ellenkezője történt. A miniszterelnök erkélyjelenete kizárólag arról szólt, hogy próbálja kigúnyolni, megalázni, hergelni és provokálni a migrációs paktum elfogadása ellen tiltakozó békés tömeget.

A pénteki felvonuláson többezres békés tömeg vett részt, amely nem rongált meg semmit, nem garázdálkodott, nem került összetűzésbe a rendőrökkel, nem erőszakoskodott a budapesti autósokkal vagy járókelőkkel, csupán élt a demokratikus jogaival: tiltakozott a tömeges bevándorlás ellen – idézte fel Németh Balázs, miután Magyar Péter egy összevágott videót tett ki az általa felhergelt tömegről.

 

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