Reagált a Sándor-palota az Origónak Magyar Péter fenyegetőzésére

Mint ismert, az Országgyűlés előtt van a Tisza azon Alaptörvény-módosító javaslata, amellyel kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Sulyok Tamás köztársasági elnököt lapunk arról kérdezte, hogy látja ezt az Alaptörvény-módosító javaslatot, mi az álláspontja a kérdésben?
Lapunkat a Sándor-palota arról tájékoztatta, a köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal az államfő ismételten
felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.
Még az Amnesty International is figyelmezteti Magyar Pétert, hogy nem tisztességes, ahogyan le akarja váltani Sulyok Tamást
Magyar Péter hónapok óta szeretné leváltani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, és úgy tűnik, hogy sikerült megtalálniuk a megfelelő eszközt is, ami még az Amnesty International Magyarországnak is szemet szúrt – írta meg az Origo korábban.
Véleményük szerint is a köztársasági elnöknek távoznia kell, de az eljárást erős kritikával illették.
Nem cifrázták túl: Sulyok Tamás megbízatása a 17. Alaptörvény módosítás hatályba lépését követő napon egyszerűen megszűnik”
– értelmezték a tervezett jogszabályt, hozzátéve, az indoklásban az szerepel, hogy Sulyok Tamással szemben „súlyos bizalomvesztés” van a társadalom részéről és a választók felhatalmazták őket az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására. Nem meglepő módon egyetértenek ezzel, de megjegyzik:
Szerintünk azonban a kormány mostani megoldása nincs rendben, az Alaptörvény-módosítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, és az elmozdítása csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Erre a mostani szabályok alapján az ún. „megfosztási eljárás” szolgálna, aminek a megindítására – véleményünk szerint – Sulyok Tamás adott is okot.”