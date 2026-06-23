Reagált a Sándor-palota az Origónak Magyar Péter fenyegetőzésére

Mint ismert, az Országgyűlés előtt van a Tisza azon Alaptörvény-módosító javaslata, amellyel kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Sulyok Tamás köztársasági elnököt lapunk arról kérdezte, hogy látja ezt az Alaptörvény-módosító javaslatot, mi az álláspontja a kérdésben?

Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Lapunkat a Sándor-palota arról tájékoztatta, a köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal az államfő ismételten

felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől.

Még az Amnesty International is figyelmezteti Magyar Pétert, hogy nem tisztességes, ahogyan le akarja váltani Sulyok Tamást

Magyar Péter hónapok óta szeretné leváltani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, és úgy tűnik, hogy sikerült megtalálniuk a megfelelő eszközt is, ami még az Amnesty International Magyarországnak is szemet szúrt – írta meg az Origo korábban.