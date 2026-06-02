Alkotmányos válságot robbanthat ki Sulyok Tamás eltávolítása – már külföldön is figyelmeztetnek

Mindenképp alkotmányos aggályokat vet fel – válaszolta a Magyar Nemzetnek Dornfeld László, akit azzal a fejleménnyel kapcsolatban kérdeztek, hogy a kormányfő bejelentette, az Alaptörvény módosításával távolítanák el Sulyok Tamást hivatalából.

Nincs jogszerű út Sulyok Tamás eltávolítására

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Az Alapjogokért központ vezető elemzője rámutatott, hogy ezt nem csak ő mondja ki, ugyanis maga

a Politico is megjelentetett egy cikket, amelyben jelzik, hogy ez a lépés olyan alkotmányos helyzetet eredményezne, „amelynek nem látjuk a végét, amely súlyos válsághelyzetet eredményezhet a magyar állam működésében”.

A lap írásában hozzáteszi, az elemző szerint maga

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ez nem személyre szabott jogalkotás, ami történne, miközben ő maga ismeri el, hogy annak érdekében hoznak szabályokat, hogy elmozdítsák Sulyok Tamást.

„Akkor ez mitől nem személyre szabott jogalkotás?” – tette fel a kérdést az elemző.

Alkotmányos válság jöhet Magyarországon – ezt mindenki meg fogja érezni

Alkotmányos válság veszélyére figyelmeztetett a Századvég tudományos igazgatója a Sulyok Tamás köztársasági elnök körül kialakult helyzet kapcsán. Ifj. Lomnici Zoltán a Hír TV-nek így nyilatkozott:

Magyar Péter politikai nyomásgyakorlása nem írhatja felül a jogállami kereteket, még akkor sem, ha egy új kormány politikai változásokat szeretne elérni.”

Nincs jogszerű út Sulyok Tamás eltávolítására

Ifj. Lomnici Zoltán szerint sem a parlamenti többség, sem a kormányzat nem talált olyan jogszerű megoldást, amely lehetővé tenné a törvényesen hivatalban lévő közjogi méltóságok eltávolítását.

Az alkotmányjogász arra emlékeztetett, hogy a köztársasági elnök mandátuma és jogállása alkotmányos garanciákon nyugszik, amelyeket politikai nyomásgyakorlással nem lehet megkerülni.

Sulyok Tamás: Politikai zsákmányszerzés az Alaptörvény tervezett módosítása

Nyilvánosan reagált köztársasági elnök arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel, majd személyesen is felkereste a Sándor-palotában. Sulyok Tamás szerint