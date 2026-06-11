Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul

A Sándor-palota közleménye szerint az elmúlt időszakban több olyan politikai nyilatkozat is elhangzott, amely közjogi méltóságok elmozdítását célozta, és olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét vetette fel, amelyek nem általános szabályokat alkotnának, hanem egyedi helyzetek rendezésére szolgálnának.

Sulyok Tamás Fotó: Csudai Sándor

Az államfő szerint az Alkotmánybíróság absztrakt alkotmányértelmezése hozzájárulhat ahhoz, hogy az állami szervek közötti konfliktusok és politikai viták jogi keretek között maradjanak, valamint segítheti az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást.

A köztársasági elnök indítványában annak értelmezését kérte, hogy az Alaptörvény módosításának fogalmába beletartozhatnak-e olyan rendelkezések, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A közlemény hangsúlyozza, hogy

az Alaptörvény elsődleges feladata a teljes jogrendszerre irányadó alkotmányos szabályok meghatározása.

Sulyok Tamás egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Alkotmánybíróság értelmező döntése, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleménye hozzájárulhat a kialakult alkotmányos konfliktus rendezéséhez, és elősegítheti az alapvető alkotmányos elvek érvényesülését.