Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter lukra futott: ez van, amikor a szaktudás hiányzik a demagógia mögül 

Sport

Ha ezt bevezeti az MLSZ, hatalmas pofont kap a Ferencváros

alaptörvény

Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Sulyok Tamás köztársasági elnök az Alkotmánybírósághoz fordult, mert álláspontja szerint tisztázni kell, hogy az Alaptörvény módosításával rendezhetők-e egyedi politikai helyzetek. Az államfő szerint az elmúlt hónapok közéleti vitái olyan alkotmányjogi kérdéseket vetettek fel, amelyekben szükség van az AB állásfoglalására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alaptörvénysulyok tamássándor - palotaalkotmánybíróságközlemény

A Sándor-palota közleménye szerint az elmúlt időszakban több olyan politikai nyilatkozat is elhangzott, amely közjogi méltóságok elmozdítását célozta, és olyan alaptörvény-módosítások lehetőségét vetette fel, amelyek nem általános szabályokat alkotnának, hanem egyedi helyzetek rendezésére szolgálnának.

Sulyok Tamás (Fotó: Csudai Sándor)
Sulyok Tamás Fotó: Csudai Sándor

Az államfő szerint az Alkotmánybíróság absztrakt alkotmányértelmezése hozzájárulhat ahhoz, hogy az állami szervek közötti konfliktusok és politikai viták jogi keretek között maradjanak, valamint segítheti az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást.

A köztársasági elnök indítványában annak értelmezését kérte, hogy az Alaptörvény módosításának fogalmába beletartozhatnak-e olyan rendelkezések, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A közlemény hangsúlyozza, hogy 

az Alaptörvény elsődleges feladata a teljes jogrendszerre irányadó alkotmányos szabályok meghatározása.

Sulyok Tamás egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Alkotmánybíróság értelmező döntése, valamint az Európa Tanács Velencei Bizottságának várható véleménye hozzájárulhat a kialakult alkotmányos konfliktus rendezéséhez, és elősegítheti az alapvető alkotmányos elvek érvényesülését.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!