Megszólalt Sulyok Tamás – egyenes választ küldött Magyar Péter fenyegetésére

Mint ismert, Magyar Péter május 31-én éjfélig adott határidőt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek és egyes állami szervezetek vezetőinek a lemondásra. A határidő lejárt, az államfő azonban nem távozott. A köztársasági elnök interjút adott a német Cicero politikai szaklapnak, amelyben részletesen is elmagyarázta döntésének okát. Sulyok Tamás szerint nincs jogi alapja a lemondásának, sőt kötelessége kitartani a tisztsége mellett.

Sulyok Tamás az egyre hevesebb támadások ellenére is kitart (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás a német Cicerónak adott interjúban arról beszélt, hogy a leváltására irányuló törekvések veszélyes precedenst teremthetnek.

Egy demokráciában nem lehet fenyegetésekre építeni”

– fogalmazott.

Különösen aggályosnak tartja, hogy Magyar Péter és kormánya részéről felmerült, hogy

akár törvény- vagy alkotmánymódosítással is eltávolítanák őt hivatalából.

Az államfő azonban hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök mandátuma független a parlamenti választások eredményétől. A megbízatása öt évre szól, és nem szűnik meg automatikusan egy kormányváltással. Ezért szerinte jogilag sem helytálló az az érvelés, hogy a Tisza Párt nagyarányú választási győzelmét követően neki is távoznia kellett volna hivatalából.

Der ungarische Staatspräsident @DrTamasSulyok spricht im Interview über den Versuch des neuen Ministerpräsidenten @magyarpeterMP, ihn aus dem Amt zu entfernen – und erklärt, warum er sich diesem Versuch eines Verfassungsbruchs nicht beugen wird. https://t.co/TvPkrGyXlg — Cicero Online (@cicero_online) June 1, 2026

Sulyok Tamás kiemelte:

esküt tett az Alaptörvényre, ezért kötelessége megvédeni az alkotmányos rendet.

Az államfő úgy látja, hogy ha az ő személyének az eltávolítása miatt átszabnák a törvényeket, az súlyosan sértené a jogállamiságot. Figyelmeztetett, hogy már az ilyen lépések szándékának megszellőztetése is árthat Magyarország nemzetközi megítélésének, sőt

az uniós források megszerzésére is hatással lehet.

Az elnök jelezte, hogy kész együttműködni az új magyar kormánnyal, de csak az alkotmányos szabályok betartásával. Felidézte, hogy a választások után személyesen is egyeztetett Magyar Péterrel, aki már akkor kérte a lemondását.