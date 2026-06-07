Itt a szakértők álláspontja – négy pontban szedték szét Magyar Péter tervét

Technikailag lehetséges, de elfogadhatatlan – így foglalható össze több megkérdezett jogász álláspontja Magyar Péter elképzeléséről, amely Sulyok Tamás eltávolítására irányul. A szakértők szerint a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok politikai alapú elmozdítása hosszú távra kiható károkat okozna a magyar alkotmányos rendszerben – írta a Magyar Nemzet vasárnap.
A lap hozzáteszi, ízekre szedték Magyar Péter tervét a jogászok, hivatkozva azokra a kérdésekre adott válaszokra, amelyet a Pesti Srácok küldött négy neves jogásznak:
Hack Péternek, Schiffer Andrásnak, Fodor Gábornak és a vasárnap 16 órakor, a Sándor-palotánál kezdődő szimpátiatüntetés kezdeményezőjének, a szintén ismert jogászdinasztiából származó Kurucz Dánielnek, a KözTér alapítójának.
A lap arra volt kíváncsi, hogy a szakértők miként vélekednek arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökként politikai alapon leváltaná Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint több más közjogi méltóságot is.
A négy kérdés a következő volt:
- Kétharmados parlamenti többséggel egyáltalán megteheti-e ezt a magyar kormány?
- Mennyire lehet tartós az olyan alkotmánymódosítás, amely megteremti a teljes körű tisztogatás lehetőségét?
- Tett-e olyat Sulyok Tamás, amely megindokolhatja az idő előtti elbocsátását, amennyiben az államfő nem kíván lemondani?
- Milyen hatása lehet a magyar jogállamiságra, hazánk nemzetközi megítélésére, ha Magyar Péter és a Tisza-frakció beváltja a fenyegetését?
Technikailag lehetséges, de elfogadhatatlan Sulyok Tamás leváltása
Az első kérdéssel kapcsolatban Schiffer András úgy fogalmazott,
akik a jogállam helyreállításáról trombitáltak az elmúlt években, egy ilyen húzással minden morális fedezetüket megsemmisítik.”
A második kérdésre Hack Péter azt válaszolta,
Bármikor megismételhető precedenst teremt, az elnököt a kétharmados többség bármikor bármilyen indokkal eltávolíthatja pozíciójából.”
A harmadik kérdés esetében Kurucz Dániel szerint sem tett olyat jogilag a köztársasági elnök, ami megalapozza az eltávolítását, ahogyan fogalmazott:
Kicsit félek attól, hogy a Ruff–Magyar-művek az abszolút magyar népszínházban hirtelen találnak majd valami kis bűncselekmény-féleséget, de hátha nem lépnek erre az útra.”
A negyedik kérdésre Fodor Gábor egyértelműen kijelentette: az elnök elleni durva, indokolatlan és destruktív hatású miniszterelnöki fellépésnek negatív lesz a hatása a magyar kormányra nézve.
Az európai vezetők többsége ugyanis nem szeretné, hogy a saját országában például ilyen formában történjenek meg a politikai viták”
– tette hozzá.
A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.