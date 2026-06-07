Itt a szakértők álláspontja – négy pontban szedték szét Magyar Péter tervét

Technikailag lehetséges, de elfogadhatatlan – így foglalható össze több megkérdezett jogász álláspontja Magyar Péter elképzeléséről, amely Sulyok Tamás eltávolítására irányul. A szakértők szerint a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok politikai alapú elmozdítása hosszú távra kiható károkat okozna a magyar alkotmányos rendszerben – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A lap hozzáteszi, ízekre szedték Magyar Péter tervét a jogászok, hivatkozva azokra a kérdésekre adott válaszokra, amelyet a Pesti Srácok küldött négy neves jogásznak:

Hack Péternek, Schiffer Andrásnak, Fodor Gábornak és a vasárnap 16 órakor, a Sándor-palotánál kezdődő szimpátiatüntetés kezdeményezőjének, a szintén ismert jogászdinasztiából származó Kurucz Dánielnek, a KözTér alapítójának.

A lap arra volt kíváncsi, hogy a szakértők miként vélekednek arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökként politikai alapon leváltaná Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint több más közjogi méltóságot is.