Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Jelentősen csökkentheti a vízszámlát, ha igényli ezt a kedvezményt

Ezt látnia kell!

Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

Sulyok Tamás

Itt a szakértők álláspontja – négy pontban szedték szét Magyar Péter tervét

14 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Jogászok az államfő eltávolításának politikai alapú elmozdításáról. Álláspontjuk egyértelmű Magyar Péter elképzeléséről, amely Sulyok Tamás eltávolítására irányul, egy ilyen lépés hosszú távra kiható károkat okozna a magyar alkotmányos rendszerben. Azt is elmondták, mire alapozzák véleményüket, bemutatjuk az álláspontokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sulyok TamáseltávolításjogállamprecedensMagyar Péteralkotmány

Technikailag lehetséges, de elfogadhatatlan – így foglalható össze több megkérdezett jogász álláspontja Magyar Péter elképzeléséről, amely Sulyok Tamás eltávolítására irányul. A szakértők szerint a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok politikai alapú elmozdítása hosszú távra kiható károkat okozna a magyar alkotmányos rendszerben – írta a Magyar Nemzet vasárnap.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

A lap hozzáteszi, ízekre szedték Magyar Péter tervét a jogászok, hivatkozva azokra a kérdésekre adott válaszokra, amelyet a Pesti Srácok küldött négy neves jogásznak:

Hack Péternek, Schiffer Andrásnak, Fodor Gábornak és a vasárnap 16 órakor, a Sándor-palotánál kezdődő szimpátiatüntetés kezdeményezőjének, a szintén ismert jogászdinasztiából származó Kurucz Dánielnek, a KözTér alapítójának.

A lap arra volt kíváncsi, hogy a szakértők miként vélekednek arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökként politikai alapon leváltaná Sulyok Tamás köztársasági elnököt, valamint több más közjogi méltóságot is.

Ma tüntetést tartanak a Sándor-palotánál – mutatjuk mikor és miért

A négy kérdés a következő volt:

  • Kétharmados parlamenti többséggel egyáltalán megteheti-e ezt a magyar kormány?
  • Mennyire lehet tartós az olyan alkotmánymódosítás, amely megteremti a teljes körű tisztogatás lehetőségét?
  • Tett-e olyat Sulyok Tamás, amely megindokolhatja az idő előtti elbocsátását, amennyiben az államfő nem kíván lemondani?
  • Milyen hatása lehet a magyar jogállamiságra, hazánk nemzetközi megítélésére, ha Magyar Péter és a Tisza-frakció beváltja a fenyegetését?

Technikailag lehetséges, de elfogadhatatlan Sulyok Tamás leváltása

Az első kérdéssel kapcsolatban Schiffer András úgy fogalmazott,

akik a jogállam helyreállításáról trombitáltak az elmúlt években, egy ilyen húzással minden morális fedezetüket megsemmisítik.”

A második kérdésre Hack Péter azt válaszolta,

Bármikor megismételhető precedenst teremt, az elnököt a kétharmados többség bármikor bármilyen indokkal eltávolíthatja pozíciójából.”

A harmadik kérdés esetében Kurucz Dániel szerint sem tett olyat jogilag a köztársasági elnök,  ami megalapozza az eltávolítását, ahogyan fogalmazott:

Kicsit félek attól, hogy a Ruff–Magyar-művek az abszolút magyar népszínházban hirtelen találnak majd valami kis bűncselekmény-féleséget, de hátha nem lépnek erre az útra.”

A negyedik kérdésre Fodor Gábor egyértelműen kijelentette: az elnök elleni durva, indokolatlan és destruktív hatású miniszterelnöki fellépésnek negatív lesz a hatása a magyar kormányra nézve.

Az európai vezetők többsége ugyanis nem szeretné, hogy a saját országában például ilyen formában történjenek meg a politikai viták”

– tette hozzá.

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!