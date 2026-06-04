Európai szakértők bevonására lehet szükség Sulyok Tamás elmozdításának megakadályozásához

„A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljeskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről” – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön a hivatalos Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük”

– tette hozzá az államfő.

Mint arról az Origo is bszámolt, vasárnap éjfélkor lejárt a Magyar Péter által szabott határidő a közjogi méltóságok, köztük Sulyok Tamás távozására. Miután az államfő nem mondott le, a miniszterelnök bejelentette, megkezdik a szükséges eljárásokat az államfő eltávolítása érdekében.

A kormányfő szerint erre több alkotmányos lehetőség is rendelkezésre áll, ugyanakkor jelezte, hogy nem a megfosztási eljárást választanák, hanem az alaptörvény módosítását.

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte.

Június 7-én, vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt egyébként Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett címmel demonstrációt tartanak. Az esemény szervezői közölték, hogy

a rendezvény célja, hogy kiálljanak azok mellett az állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta.

A szimpátiatüntetés támogatásáról biztosított Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Én is támogatom. Mindennek van határa.

– szögezte le a Fidesz elnöke.