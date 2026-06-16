Főhajtás a mártírok előtt: megemlékezett Sulyok Tamás

Nagy Imre kivégzésének évfordulóján emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira Sulyok Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán felidézte a koncepciós perben halálra ítélt egykori miniszterelnök utolsó szavait is:
Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.”
A szabadságért életüket adták
Sulyok Tamás a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájánál helyezte el a kegyelet virágait Nagy Imre és társai, valamint az 1956-os forradalom mártírjai és áldozatai sírjánál. Az államfő hangsúlyozta, hogy azok előtt tisztelgett, akik hazánk függetlenségéért hozták meg a legnagyobb áldozatot. Kiemelte: a szabadságharc hőseinek emléke minden szabad magyar ember szívében tovább él, és a nemzet hálával őrzi azok emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért.
Emlékük legyen áldott!”
– zárta bejegyzését.