Főhajtás a mártírok előtt: megemlékezett Sulyok Tamás

A szabadságért életüket adták

Sulyok Tamás a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájánál helyezte el a kegyelet virágait Nagy Imre és társai, valamint az 1956-os forradalom mártírjai és áldozatai sírjánál. Az államfő hangsúlyozta, hogy azok előtt tisztelgett, akik hazánk függetlenségéért hozták meg a legnagyobb áldozatot. Kiemelte: a szabadságharc hőseinek emléke minden szabad magyar ember szívében tovább él, és a nemzet hálával őrzi azok emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért.

Emlékük legyen áldott!”

– zárta bejegyzését.