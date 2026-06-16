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Sulyok Tamás

Főhajtás a mártírok előtt: megemlékezett Sulyok Tamás

3 órája
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A köztársasági elnök a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájánál hajtott fejet Nagy Imre és az 1956-os forradalom mártírjai előtt. Sulyok Tamás szerint a hazáért életüket áldozó hősök emléke örökké élni fog a magyarok szívében.
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Sulyok Tamásmegemlékezés301-es parcellaNagy Imre1956

Nagy Imre kivégzésének évfordulóján emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira Sulyok Tamás. A köztársasági elnök közösségi oldalán felidézte a koncepciós perben halálra ítélt egykori miniszterelnök utolsó szavait is: 

Sulyok Tamás
Sulyok Tamás megemlékezett Nagy Imre mártírhaláláról (Forrás: AFP)

Úgy érzem, súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.”

Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz fordul

A szabadságért életüket adták

Sulyok Tamás a Rákoskeresztúri Új Köztemető 301-es parcellájánál helyezte el a kegyelet virágait Nagy Imre és társai, valamint az 1956-os forradalom mártírjai és áldozatai sírjánál. Az államfő hangsúlyozta, hogy azok előtt tisztelgett, akik hazánk függetlenségéért hozták meg a legnagyobb áldozatot. Kiemelte: a szabadságharc hőseinek emléke minden szabad magyar ember szívében tovább él, és a nemzet hálával őrzi azok emlékét, akik életüket adták Magyarország szabadságáért.

Emlékük legyen áldott!”

– zárta bejegyzését.

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