Sulyok Tamás kinevezte a Kúria új elnökhelyettesét

A Magyar Közlönyben megjelent döntés szerint Sulyok Tamás a Kúria elnökének, Varga Zs. Andrásnak a javaslatára dr. Gyarmathy Juditot nevezte ki a Kúria új elnökhelyettesévé 2026. július 1-jei hatállyal, hatéves időtartamra. A kinevezés a legfelsőbb bírói fórum vezetésében jelent személyi változást – számolt be a Magyar Nemzet.

Sulyok Tamás (Fotó: Polyák Attila)

Az igazságszolgáltatás átalakításáról szóló viták Sulyok Tamás döntését is érintik

A döntésben szerepet játszik a bírósági rendszer átalakításáról folyó politikai vita. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az alaptörvény módosításával a köztársasági elnök és több igazságügyi vezető pozíciója is érintett lehet, így a Kúria és az Alkotmánybíróság vezetése is változhat.

A tervek szerint az Alkotmánybíróság elnökét a jövőben a testület saját tagjai közül választanák, valamint visszavezetnék a 70 éves felső korhatárt az alkotmánybírák esetében. A javaslatcsomag a bírói és igazságszolgáltatási rendszer több elemét is érintené. A kormányzati kommunikáció szerint az átalakítások célja az intézményi struktúra újraszabása, amely több mint 40 jogszabály módosítását tenné szükségessé.

A tervek részeként létrejönne a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal is, amely széles jogkörökkel működne, többek között kockázatelemzési és büntetőeljárási kezdeményezési feladatokkal. A hivatal vezetését hat évre választanák, és mentelmi jog is megilletné az elnököt.

A költségvetés várhatóan több milliárd forintos nagyságrendű lenne, részben más állami szervek forrásainak átcsoportosításával.

A kormányfő azt is jelezte: a társadalmi egyeztetés lezárása után a javaslatcsomag a parlament elé kerül, ahol akár rövid időn belül el is fogadhatják.