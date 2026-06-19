Aláírta Sulyok Tamás a lex Orbánt

Az Alaptörvény tizenhatodik módosításáról szóló döntés kapcsán szólalt meg Sulyok Tamás, aki államfői minőségében értékelte a miniszterelnöki ciklusok korlátozását is. A köztársasági elnök szerint a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más, európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.

Állást foglalt Sulyok Tamás a lex Orbán kapcsán (Fotó: Bodnár Boglárka)

Sulyok Tamás a lex Orbánról

A köztársasági elnök közleménye szerint az Országgyűlés 2026. június 15-én fogadta el az Alaptörvény tizenhatodik módosítását. Ennek részeként olyan szabály is életbe lépett, amely alapján nem választható miniszterelnöknek az, aki összesen legalább nyolc évet töltött már a tisztségben.

A Sándor-palota tájékoztatása szerint az államfő kizárólag az Alaptörvényben rögzített eljárási szempontok alapján vizsgálhatja a módosítást, és megállapította, hogy ezeknek megfelel, ezért nem kezdeményezett előzetes normakontrollt.

A közlemény kitér arra is, hogy a szabályozás indoklása szerint a módosítás a jogállamiság és a demokrácia elveinek védelmét szolgálja, ugyanakkor

a megoldás európai összehasonlításban is egyedinek számít; hasonló miniszterelnöki időkorlátot más európai parlamentáris demokráciákban nem alkalmaznak.

Az államfő hangsúlyozta: a parlamentáris kormányforma alapja a bizalmi viszony a miniszterelnök és az Országgyűlés között, ezért a cikluskorlátozás a népakarat közvetett érvényesülését is érintheti. Sulyok Tamás arra is kitért, hogy a közhivatalviselés joga nem korlátlan, ugyanakkor a módosítás nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök mandátumát, hanem a jövőre nézve állapít meg új feltételeket.

A köztársasági elnök végül aláírta az Alaptörvény módosítását, és elrendelte annak kihirdetését a Magyar Közlönyben.