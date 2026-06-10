„Politikai zsákmányszerzés zajlik” – Sulyok Tamás szerint Magyar Péter veszélyes útra lépett

A magyar államfő a Die Weltwoche című konzervatív lapnak adott interjúban részletesen reagált azokra a politikai folyamatokra, amelyekben Sulyok Tamás szerint az alkotmányos rend kerülhet nyomás alá. Az interjú központi témája az volt, hogy a köztársasági elnök szerint a miniszterelnök részéről ismétlődő politikai nyomásgyakorlás zajlik a hivatalával szemben. Az államfő közösségi oldalán számolt be a beszélgetés főbb pontjairól.

Sulyok Tamás szerint veszélyezteti a jogállamiságot Magyar Péter nyomásgyakorlása (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás: Alkotmányos rendet fenyeget Magyar Péter nyomásgyakorlása

A beszélgetésben hangsúlyozta: a magyar rendszerben

az elnök és a miniszterelnök együttműködésére épül az államszervezet, ezt az együttműködést pedig saját részéről kezdettől fogva fel is kínálta. Ugyanakkor példátlan az, hogy egy miniszterelnök ismételten lemondásra szólítson fel egy köztársasági elnököt, kizárólag politikai okokra hivatkozva, akár alkotmánymódosítással történő eltávolítás kilátásba helyezésével.

Az államfő szerint ez a gyakorlat az alkotmányos rend tudatos átírásának szándékát vetheti fel, ami nemcsak az alkotmányosságot, hanem a demokratikus berendezkedést és a jogállamiságot is veszélyeztetheti. Sulyok Tamás úgy fogalmazott:

a demokrácia és a jogállam nem alapulhat fenyegetéseken.

Az interjúban az elnök felidézte, hogy a miniszterelnökkel és az igazságügyi miniszterrel folytatott legutóbbi megbeszélések óta egyre világosabb számára, hogy személyre szabott alkotmánymódosítással kívánják hivatalából eltávolítani.

Ezt a jelenséget a politikai szakirodalomban „politikai zsákmányszerzésként” is leírják

– tette hozzá.

Sulyok Tamás kitért arra is, hogy az Európai Tanács Velencei Bizottságához fordult, amely szerinte gyorsított eljárásban is képes szakmai véleményt adni az alkotmányos kérdésekben. Az Európai Unió részéről ugyanakkor egyelőre nem érkezett hivatalos reakció a kialakult helyzetre.

A köztársasági elnök az interjúban azt is hangsúlyozta, hogy

Magyarországon 1990 óta demokratikus jogállam működik, és a politikai viták nem írhatják felül az alkotmányos kereteket. Szerinte a jelenlegi konfliktus lényege nem csupán személyes kérdés, hanem a fékek és ellensúlyok rendszerének működését érinti.

Az interjú végén arra a kérdésre, hogy vannak-e olyan pillanatok, amikor az államfő úgy érzi, talán le kellene mondania, Sulyok Tamás így válaszolt:

Ilyen kétségeim lehettek addig, amíg Magyar miniszterelnök úr felszólított a lemondásra – azzal a fenyegetéssel, hogy jogi eszközökkel távolítanak el, ha nem mondok le. Azóta alkotmányjogilag sincs más lehetőségem, mint hivatalban maradni.”

A teljes beszélgetés magyar fordítása a Sándor-palota honlapján érhető el.