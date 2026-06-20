Sulyok Tamás a Politicónak: jogi eszközökkel állna ellen Magyar Péternek

Sulyok Tamás a nemzetközi sajtónak adott interjúban egyértelművé tette: ellenáll minden olyan politikai törekvésnek, amely eltávolítását célozza. A köztársasági elnök szerint a kérdés nem pusztán személyes ügy, hanem a magyar alkotmányos berendezkedés és a hatalmi ágak egyensúlyának védelme.

Sulyok Tamás világossá tette, hogy nem adja fel pozícióját a politikai nyomás ellenére sem (Fotó: Facebook/Sulyok Tamás)

Sulyok Tamás szerint alkotmányos határok sérülhetnek a politikai átrendeződésben

A Politiconak nyilatkozva Sulyok Tamás arról beszélt, hogy kész jogi eszközökhöz nyúlni, ha a parlamenti többség megpróbálná leváltani. Álláspontja szerint egyetlen parlamenti többség sem kaphat felhatalmazást arra, hogy figyelmen kívül hagyja a jogállamiságot és az európai értékeket.

A köztársasági elnök szerint Magyar Péter és a Tisza Párt olyan intézkedésekre készülhet, amelyek célja az Orbán-korszakban kinevezett közjogi és igazságügyi vezetők leváltása. Szerinte a kormányfő a hatalom túlzott centralizálására törekszik, és a végrehajtó hatalom számára még erősebb kontrollt építene ki, mint az előző rendszerben.

Sulyok Tamás hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetet alkotmányos válságként is lehet értelmezni, mivel szerinte a kormányzati szándékok túlterjeszkednek a demokratikus kereteken.

A Tisza Párt ezzel szemben azt állítja, hogy az új parlamenti többség jogos felhatalmazással rendelkezik az Orbán-korszakhoz kötődő intézményi struktúrák átalakítására, és ezek a pozíciók nem tekinthetők politikailag semlegesnek. A párt egyik vezetője, Hajdu Márton szerint a korábbi rendszer kulcsszereplői nem léptek fel az Orbán-kormány alatt a hatalomkoncentrációval szemben, ezért nem tekinthetők független intézményi szereplőknek.

A konfliktus egyik lényegi pontja, hogy a jelenlegi parlamenti többség alkotmányos eszközökkel – akár alaptörvény-módosítással – is élhetne a közjogi tisztségviselők leváltására.

A helyzetet tovább élezi, hogy Sulyok Tamás az Alkotmánybírósághoz is fordult, valamint a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte az ügyben, amelyet egyes szereplők már most alkotmányos válságként értékelnek. A köztársasági elnök egyes alkotmányos lépései – köztük az is, hogy végül nem akadályozta meg a lex Orbán bevezetését – további politikai vitákat generáltak.

A nemzetközi kontextus is jelentős: az Európai Unió továbbra is figyelemmel kíséri a magyar jogállamisági vitákat, és több milliárd eurós forrás továbbra is felfüggesztés alatt áll a korábbi vitatott intézkedések miatt.

A Politico szerint a magyar helyzet párhuzamba állítható a lengyel politikai átmenettel is, ahol az elnök és a kormány közötti konfliktus jelentősen lassította a reformokat.