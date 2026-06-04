Sulyok Tamás több mint ezeréves magyarságunkat méltatta

Ezer éven is túl nyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi média oldalán az összetartozás napján.
Sulyok Tamás köztársasági elnök Babits Mihály gondolatával emlékezett meg az összetartozás napján az ezer éven is túl nyúló történelmünk fontosságáról: „Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet.”
Sulyok Tamás: Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!
Ahogyan a köztársasági elnök fogalmazott:
Ezer éven is túl nyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!”
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