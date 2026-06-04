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magyarság

Sulyok Tamás több mint ezeréves magyarságunkat méltatta

13 perce
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Ezer éven is túl nyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat – írta Sulyok Tamás köztársasági elnök közösségi média oldalán az összetartozás napján.
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Sulyok Tamás köztársasági elnök Babits Mihály gondolatával emlékezett meg az összetartozás napján az ezer éven is túl nyúló történelmünk fontosságáról: „Az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet.”

Sulyok Tamás: Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!
Sulyok Tamás: Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!
Fotó: Facebook/Dr. Sulyok Tamás
Határok nélkül: ma van a nemzeti összetartozás napja

Sulyok Tamás: Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!

Ahogyan a köztársasági elnök fogalmazott:

Ezer éven is túl nyúló történelmünk, anyanyelvünk, gazdag hagyományaink, közösen vallott értékeink fűznek össze bennünket, magyarokat határainkon innen és túl. Őrizzük és óvjuk egymást és magyarságunkat!”

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