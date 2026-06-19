Magyar Péter sógora máris Sulyok Tamás és az Alkotmánybíróság összejátszásával vádaskodik

Sulyok Tamás alkotmánybírósági indítványa miatt bírálta a köztársasági elnököt Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora a Facebook-oldalán. A képviselő szerint példátlan sebességgel tűzte napirendre az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök indítványát: június 11-én érkezett az indítvány, június 18-án már meg is jelent a honlapon, hogy 21-én tárgyalni fogja a testület a határozat tervezetét.

Sulyok Tamás elmozdításának ügyét hétfőn kezdi vizsgálni az Alkotmánybíróság (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Melléthei-Barna Márton Sulyok Tamás indítványáról

A politikus szerint korábban soha nem került ilyen gyorsan az Alkotmánybíróság elé alaptörvény-értelmezési indítvány.

Úgy véli, ennek oka az lehet, hogy a testület hamar felismerte: nincs hatásköre az ügyben, ezért visszautasíthatja a beadványt.

Ugyanakkor azt is állította, hogy

egy, az indítvány által sugallt választ adó határozat „napnál világosabbá tenné”, hogy a köztársasági elnök összejátszik az Alkotmánybírósággal az alkotmányozó hatalom akadályozása érdekében.

Kifejtette azt is, hogy álláspontja szerint az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja az Alaptörvény módosításának tartalmát, mivel az Alaptörvény 24. cikkének (5) bekezdése egyértelműen rögzíti, hogy a testület az Alaptörvényt és annak módosítását kizárólag a megalkotására és kihirdetésére vonatkozó eljárási követelmények szempontjából vizsgálhatja felül.

Az ügy előzménye, hogy a köztársasági elnök indítványában az Alaptörvény több rendelkezésének értelmezését kérte az Alkotmánybíróságtól. A kérdések középpontjában az áll, hogy az Országgyűlés által elfogadott, Alaptörvény-módosításnak nevezett jogi aktusokat milyen mértékben vizsgálhatja a testület.