Gulyás Gergely is megjelent a Sulyok Tamás melletti tüntetésen – videó

A Hír TV helyszíni tudósítása szerint a demonstráción ismert politikusok is felbukkantak: Pócs János után Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének érkezése váltott ki hatalmas tapsvihart és éljenzést a helyszínen egybegyűlt tömegből.

Szimpátiatüntetés Sulyok Tamás és az állami intézményvezetők mellett Fotó: Havran Zoltán

A rendezvény hivatalos programja szerint a gyülekező délután három órakor kezdődött a Sándor-palota előtti téren, a beszédek sorát pedig nem sokkal négy óra előtt nyitották meg a színpadról.

A helyszínről Némethi Botond, a Hír TV tudósítója jelentkezett be.