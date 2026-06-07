Gulyás Gergely is megjelent a Sulyok Tamás melletti tüntetésen – videó

Civil kezdeményezésre szimpátiatüntetés kezdődött vasárnap délután a Sándor-palota előtt – tudósított a helyszínről a Hír TV. A rendezvény Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők melletti kiállás miatt került megrendezésre.
A Hír TV helyszíni tudósítása szerint a demonstráción ismert politikusok is felbukkantak: Pócs János után Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének érkezése váltott ki hatalmas tapsvihart és éljenzést a helyszínen egybegyűlt tömegből.
A rendezvény hivatalos programja szerint a gyülekező délután három órakor kezdődött a Sándor-palota előtti téren, a beszédek sorát pedig nem sokkal négy óra előtt nyitották meg a színpadról.
A helyszínről Némethi Botond, a Hír TV tudósítója jelentkezett be.
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