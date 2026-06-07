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Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

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Sulyok Tamás

Gulyás Gergely is megjelent a Sulyok Tamás melletti tüntetésen – videó

49 perce
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Civil kezdeményezésre szimpátiatüntetés kezdődött vasárnap délután a Sándor-palota előtt – tudósított a helyszínről a Hír TV. A rendezvény Sulyok Tamás köztársasági elnök és a Magyar Péter által lemondásra felszólított állami vezetők melletti kiállás miatt került megrendezésre.
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Sulyok Tamássándor palotaGulyás GergelyPócs JánosMagyar Péter

A Hír TV helyszíni tudósítása szerint a demonstráción ismert politikusok is felbukkantak: Pócs János után Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetőjének érkezése váltott ki hatalmas tapsvihart és éljenzést a helyszínen egybegyűlt tömegből.

Szimpátiatüntetés Sulyok Tamás és az állami intézményvezetők mellett
Szimpátiatüntetés Sulyok Tamás és az állami intézményvezetők mellett Fotó: Havran Zoltán

A rendezvény hivatalos programja szerint a gyülekező délután három órakor kezdődött a Sándor-palota előtti téren, a beszédek sorát pedig nem sokkal négy óra előtt nyitották meg a színpadról. 

A helyszínről Némethi Botond, a Hír TV tudósítója jelentkezett be.

 

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