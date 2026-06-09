Sulyok Tamás: Nem mondhatok le azért, mert a miniszterelnök ezt akarja

A svájci Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel készített nagyinterjút Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. A Mandiner által készített szemle szerint az államfő az interjúban részletesen beszélt a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusáról, az államfő magyar jogrendszerben betöltött alkotmányos szerepéről, és arról, miért tartja veszélyesnek az ő és több másik közjogi méltóság eltávolítását célzó, személyre szabott alkotmánymódosítás lehetőségét.

Sulyok Tamás Fotó: Csudai Sándor

Sulyok Tamás felidézte: az áprilisi választások után együttműködést ajánlott az új kormánynak, ám állítása szerint Magyar Péter már három nappal a voksolást követően lemondásra szólította fel, majd később alkotmánymódosítást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem távozik önként hivatalából.

A köztársasági elnök szerint a vele szemben megfogalmazott kifogások kizárólag politikai természetűek.

„A magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a magyar köztársasági elnököt”

– fogalmazott. Sulyok hangsúlyozta: a miniszterelnök olyan ügyeket kér számon rajta, amelyekben éppen az államfő alkotmányos szerepéből fakadóan nem kötelessége politikai állásfoglalást tenni.

„A köztársasági elnöknek politikai kérdésekben semmiféle megszólalási kötelezettsége nincsen, lehetősége pedig rendkívüli módon behatárolt épp amiatt, mert ki kell fejeznie a nemzet egységét” – emelte ki.

A fenyegetések veszélyeztetik a jogállamot

Az államfő szerint a kialakult vita már túlmutat személyén, és az alkotmányos rend egészét érinti.

„Kizárólag politikai megfontolások alapján szeretnék átírni a jelenlegi magyar alkotmányos rendet. Ez már nemcsak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent, mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat”

– hangsúlyozta.

Sulyok Tamás elmondta, hogy a június 1-jei egyeztetés után számára egyértelművé vált: a kormány személyre szabott alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani őt hivatalából. „Az európai alkotmányos kultúra és az európai alkotmányos értékek kifejezetten tiltják a személyre szabott jogalkotást” – tette hozzá.

Mikor nem mondhat le a köztársasági elnök?

Az interjúban az államfő visszautasította azt az értelmezést is, hogy az áprilisi választásokat rendszerváltásként kellene értelmezni.