Sulyok Tamás nemet mondott, Magyar Péter fenyegetése újabb szintet lépett

Vasárnap délután a közösségi oldalán jelentette be Magyar Péter, hogy hétfőn reggel 8 órakor meglátogatja a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. A miniszterelnök az áprilisi választások óta próbálja nyomás alatt tartani és megfélemlíteni Sulyok Tamást, ám hiába adott ultimátumot május 31-ig a közéletből való távozásra, az államfőre nem hatott, közölte: marad a hivatalában, önként nem mond le az államfői tisztségről.

Hiába Magyar Péter nyomásgyakorlása, nem mondott le Sulyok Tamás (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Hangsúlyozta, hogy esküje az egész magyar politikai nemzethez köti, és a hatályos alkotmányos rend alapján gyakorolja hatásköreit. A Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy

„egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.

Mint a Rákosi-korszakban

A Magyar Nemzet rámutatott: Magyar Péter a csaknem ötperces videónyilatkozatra mindössze egy rövid, személyeskedő bejegyzéssel reagált és közölte: „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett.”

Bóka János fideszes képviselő, az Orbán-kormány európai ügyekért felelős minisztere sem hagyta szó nélkül a témát. „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem” – írta közösségi oldalán a fideszes politikus, aki szerint Magyar Péter „valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt”. A diktátor ugyanis magához rendelte Tildyt: „Én pedig magamhoz kérettem – semleges területre, a párt szabadság-hegyi üdülőjébe – Tildy Zoltánt, szóban informáltam őt a történtekről.”

„Gondolom, Magyar Péter is informálni fogja Sulyok Tamást arról, milyen személyre szabott jogalkotással kívánják eltávolítani őt a hivatalából. A lehetőségeknek csak a jó ízlés szab határt, azaz Magyar Péter részéről semmi”

– jegyezte meg Bóka, hozzátéve: van a lehetőségek között gyors és lassú, nagyon és kevésbé megalázó, csak a köztársasági elnököt érintő vagy másokat is sújtó opció egyaránt. Szerinte azonban egy dolog világos: a miniszterelnök célja a hivatalban lévő köztársasági elnök elmozdítása. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kijelentései nem hagynak szemernyi kétséget sem.