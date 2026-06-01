Sulyok Tamás nemet mondott, Magyar Péter fenyegetése újabb szintet lépett

Vasárnap délután a közösségi oldalán jelentette be Magyar Péter, hogy hétfőn reggel 8 órakor meglátogatja a köztársasági elnököt az igazságügyi miniszter társaságában. A miniszterelnök az áprilisi választások óta próbálja nyomás alatt tartani és megfélemlíteni Sulyok Tamást, ám hiába adott ultimátumot május 31-ig a közéletből való távozásra, az államfőre nem hatott, közölte: marad a hivatalában, önként nem mond le az államfői tisztségről.
Hangsúlyozta, hogy esküje az egész magyar politikai nemzethez köti, és a hatályos alkotmányos rend alapján gyakorolja hatásköreit. A Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy
„egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.
Mint a Rákosi-korszakban
A Magyar Nemzet rámutatott: Magyar Péter a csaknem ötperces videónyilatkozatra mindössze egy rövid, személyeskedő bejegyzéssel reagált és közölte: „Sulyok Tamás soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében. Gyereknapon is csak a havi 6,3 milliós fizetését védi. Bocsánatkérés helyett.”
Bóka János fideszes képviselő, az Orbán-kormány európai ügyekért felelős minisztere sem hagyta szó nélkül a témát. „Azt hittem, hogy a Tildy Zoltán lemondatása és a Sulyok Tamás vegzálása közötti párhuzam egy posztnál nem ér többet, de tévedtem” – írta közösségi oldalán a fideszes politikus, aki szerint Magyar Péter „valamivel előzékenyebb, mint Rákosi Mátyás volt”. A diktátor ugyanis magához rendelte Tildyt: „Én pedig magamhoz kérettem – semleges területre, a párt szabadság-hegyi üdülőjébe – Tildy Zoltánt, szóban informáltam őt a történtekről.”
„Gondolom, Magyar Péter is informálni fogja Sulyok Tamást arról, milyen személyre szabott jogalkotással kívánják eltávolítani őt a hivatalából. A lehetőségeknek csak a jó ízlés szab határt, azaz Magyar Péter részéről semmi”
– jegyezte meg Bóka, hozzátéve: van a lehetőségek között gyors és lassú, nagyon és kevésbé megalázó, csak a köztársasági elnököt érintő vagy másokat is sújtó opció egyaránt. Szerinte azonban egy dolog világos: a miniszterelnök célja a hivatalban lévő köztársasági elnök elmozdítása. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter kijelentései nem hagynak szemernyi kétséget sem.
Sulyok Tamás ügye a Velencei Bizottság előtt
Sulyok Tamás vasárnap este és a korábbi megszólalásaiban is azt hangsúlyozta, hogy esküjéhez híven, a hatályos Alaptörvénynek megfelelően látja el feladatait, ahogyan azt a kormány és az Országgyűlés képviselői is teszik. Emlékeztetett egyúttal, az áprilisi országgyűlési választások után a kormánypárt és a miniszterelnök nyilatkozatai alapján egyre erősebben jelent meg az az igény, hogy újraértelmezzék a köztársasági elnök szerepét. Az államfő megjegyezte,
különösen aggasztóak azok a politikai követelések, amelyek az államfő eltávolítását vetik fel, mert ezek sértik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.
A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök a minap a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi precedensek szerint a közjogi tisztségviselők politikai nyomásgyakorlással történő eltávolítása súlyos jogállamisági aggályokat vethet fel.
Bóka János rámutatott, a Velencei Bizottság szerint a személyre szabott jogalkotás – aminek célja valakinek az ellehetetlenítése vagy helyzetbe hozása – egyértelműen ellentétes a jogállamisággal. Néhány korábbi esetet idézve felidézte:
- „A Bizottság leszögezte, hogy azok a jogszabály-módosítások, amelyek egy meghatározott személy ellen irányulnak (az úgynevezett ad hominem jogalkotás), ellentétesek a jogállamisággal.”
- „Nem helyénvaló az állam számára, hogy meghatározott személyek ellen irányuló jogszabályokat fogadjon el.”
- „A Bizottság visszatérően aggodalmát fejezte ki az ad hominem jogalkotás elfogadásával szemben, ami valójában nem a [szabályozási] rendszer javítását, hanem hivatalban lévő személyek elmozdítását célozza.”
Magyar Péter akarata teljesülhet?
Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábban arról beszélt: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, hogy 1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye, mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg.
A példa jól mutatja, hogy még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket
– hangsúlyozta az alkotmányjogász. Hasonlóképpen fogalmazott Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is, aki vasárnap este arra mutatott rá: ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erősségét, ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülését jelezné.