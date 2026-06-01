Megérkezett a válasz Putyin ultimátumára - ami most kövezhet, azt senki sem akarja

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

Sulyok Tamás: Politikai zsákmányszerzés az Alaptörvény tervezett módosítása

Nyilvánosan reagált köztársasági elnök arra, hogy Magyar Péter lemondásra szólította fel, majd személyesen is felkereste a Sándor-palotában. Sulyok Tamás szerint a kormány olyan Alaptörvény-módosításra készülhet, amely kifejezetten az ő eltávolítását szolgálná, ami súlyos alkotmányos következményekkel járhat.
Magyar Péter korábban több közjogi méltóságot, köztük a köztársasági elnököt is felszólította távozásra, és május 31-ig adott határidőt a lemondásukra. A határidő lejártát követően hétfő reggel Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában a Sándor-palotába ment, hogy egyeztessen Sulyok Tamással. A találkozót követően az államfő közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, és élesen bírálta a kormányzat álláspontját. Mint írta: 

Magyar Péter a Sándor-palotában tárgyalt Sulyok Tamással, aki továbbra sem hajlandó lemondani (Fotó: Balogh Dávid)

A kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.” 

Nem mond le az államfő

Sulyok Tamás közölte: ismét egyértelművé tette a miniszterelnök számára, hogy nem lát alkotmányos indokot a lemondására, ezért nem tud eleget tenni az erre vonatkozó felszólításnak.

Az államfő szerint a találkozón elhangzottak alapján a kormány személyre szabott Alaptörvény-módosítással készülhet eltávolítani őt hivatalából, melyet Magyar Péter a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón megerősített.

Alkotmányos válság jöhet Magyarországon – ezt mindenki meg fogja érezni

Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi” 

– fogalmazott az államfő, aki szerint egy ilyen lépés alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, tovább mélyítheti a társadalmi megosztottságot, és ronthatja Magyarország nemzetközi megítélését is. 

Az államfő arra is figyelmeztetett, hogy a kialakuló helyzet akár az uniós források lehívására is hatással lehet, mivel azok egy része jogállamisági feltételekhez kötött.

A felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól, így a köztársasági elnök körüli közjogi vita várhatóan a következő napokban is folytatódik.

