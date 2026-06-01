Sulyok Tamás: Politikai zsákmányszerzés az Alaptörvény tervezett módosítása

Magyar Péter korábban több közjogi méltóságot, köztük a köztársasági elnököt is felszólította távozásra, és május 31-ig adott határidőt a lemondásukra. A határidő lejártát követően hétfő reggel Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában a Sándor-palotába ment, hogy egyeztessen Sulyok Tamással. A találkozót követően az államfő közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, és élesen bírálta a kormányzat álláspontját. Mint írta:

Magyar Péter a Sándor-palotában tárgyalt Sulyok Tamással, aki továbbra sem hajlandó lemondani (Fotó: Balogh Dávid)

A kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.”

Nem mond le az államfő

Sulyok Tamás közölte: ismét egyértelművé tette a miniszterelnök számára, hogy nem lát alkotmányos indokot a lemondására, ezért nem tud eleget tenni az erre vonatkozó felszólításnak.

Az államfő szerint a találkozón elhangzottak alapján a kormány személyre szabott Alaptörvény-módosítással készülhet eltávolítani őt hivatalából, melyet Magyar Péter a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón megerősített.