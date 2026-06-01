Sulyok Tamás: Politikai zsákmányszerzés az Alaptörvény tervezett módosítása

Magyar Péter korábban több közjogi méltóságot, köztük a köztársasági elnököt is felszólította távozásra, és május 31-ig adott határidőt a lemondásukra. A határidő lejártát követően hétfő reggel Magyar Péter miniszterelnök Görög Márta igazságügyi miniszter társaságában a Sándor-palotába ment, hogy egyeztessen Sulyok Tamással. A találkozót követően az államfő közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről, és élesen bírálta a kormányzat álláspontját. Mint írta:
A kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.”
Nem mond le az államfő
Sulyok Tamás közölte: ismét egyértelművé tette a miniszterelnök számára, hogy nem lát alkotmányos indokot a lemondására, ezért nem tud eleget tenni az erre vonatkozó felszólításnak.
Az államfő szerint a találkozón elhangzottak alapján a kormány személyre szabott Alaptörvény-módosítással készülhet eltávolítani őt hivatalából, melyet Magyar Péter a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón megerősített.
Miniszterelnök úrnak az igazságügyi miniszter asszony jelenlétében tett nyilatkozata alapján a Kormány a törvényesen betöltött tisztségemből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az Alaptörvényt. Ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi”
– fogalmazott az államfő, aki szerint egy ilyen lépés alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, tovább mélyítheti a társadalmi megosztottságot, és ronthatja Magyarország nemzetközi megítélését is.
Az államfő arra is figyelmeztetett, hogy a kialakuló helyzet akár az uniós források lehívására is hatással lehet, mivel azok egy része jogállamisági feltételekhez kötött.
A felek álláspontjai továbbra is távol állnak egymástól, így a köztársasági elnök körüli közjogi vita várhatóan a következő napokban is folytatódik.