Patthelyzet az Alkotmánybíróságon: lekerült a napirendről Sulyok indítványa

Az Alkotmánybíróság teljes ülése csak akkor hozhat döntést, ha a 15 tagból legalább tíz jelen van. A hét kizárás miatt ez a feltétel nem teljesülhet, így Sulyok Tamás ügyének tárgyalása ellehetetlenült. Az Alkotmánybíróság a Telex megkeresésére közölte:

Polt Péter levette napirendről Sulyok Tamás beadványát (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette”.

A beadvány tartalma váltotta ki a vitát

Az indítvány már korábban is komoly ellenállást váltott ki a testületen belül. Sulyok Tamás ugyanis nem egy már elfogadott Alaptörvény-módosítás alkotmányosságának vizsgálatát kérte, hanem egy jövőbeni helyzet alkotmányjogi megítéléséről kért állásfoglalást.

A köztársasági elnök azt szerette volna tisztázni, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja-e, valóban alkotmánymódosításnak minősül-e egy olyan változtatás, amely ugyan az Alaptörvény részeként jelenik meg, valójában azonban konkrét személyekre vagy egyedi helyzetekre vonatkozik.

Egy, az ügyet ismerő forrás úgy fogalmazott: