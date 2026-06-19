Patthelyzet az Alkotmánybíróságon: lekerült a napirendről Sulyok indítványa

Az Alkotmánybíróság teljes ülése csak akkor hozhat döntést, ha a 15 tagból legalább tíz jelen van. A hét kizárás miatt ez a feltétel nem teljesülhet, így Sulyok Tamás ügyének tárgyalása ellehetetlenült. Az Alkotmánybíróság a Telex megkeresésére közölte:
Az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette”.
A beadvány tartalma váltotta ki a vitát
Az indítvány már korábban is komoly ellenállást váltott ki a testületen belül. Sulyok Tamás ugyanis nem egy már elfogadott Alaptörvény-módosítás alkotmányosságának vizsgálatát kérte, hanem egy jövőbeni helyzet alkotmányjogi megítéléséről kért állásfoglalást.
A köztársasági elnök azt szerette volna tisztázni, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja-e, valóban alkotmánymódosításnak minősül-e egy olyan változtatás, amely ugyan az Alaptörvény részeként jelenik meg, valójában azonban konkrét személyekre vagy egyedi helyzetekre vonatkozik.
Egy, az ügyet ismerő forrás úgy fogalmazott:
Ez olyan, mintha a játékvezetőtől azt kérnék, hogy a meccs előtt fújjon be lest egy olyan támadásra, amely még el sem indult.”
Sulyok az Alaptörvény módosításának határairól kért állásfoglalást
Az ügy hátterében az a politikai vita áll, amely több közjogi tisztségviselő – köztük Sulyok Tamás – megbízatásának esetleges idő előtti megszüntetéséről szóló felvetések nyomán alakult ki. A köztársasági elnök ezért fordult az Alkotmánybírósághoz, és azt kérte, hogy értelmezze az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseit.
A beadvány egyik központi kérdése az volt, hogy az Országgyűlés által Alaptörvény-módosításként elfogadott rendelkezések esetében meddig terjedhet az Alkotmánybíróság vizsgálati jogköre.
A kezdeményezés tétje túlmutatott az aktuális politikai vitán: a döntés hosszabb távon is kijelölhette volna, milyen alkotmányos korlátai vannak az Alaptörvény módosításának, illetve megállapíthatta volna, hogy egy alkotmánymódosításnak nevezett rendelkezés minden esetben automatikusan alkotmánymódosításnak minősül-e. A hét alkotmánybíró kizárása miatt azonban egyelőre nem születhet érdemi állásfoglalás a kérdésben.