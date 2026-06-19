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Sulyok Tamás

Patthelyzet az Alkotmánybíróságon: lekerült a napirendről Sulyok indítványa

2026. június 19. 16:27
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Levette a napirendről Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke Sulyok Tamás köztársasági elnök alkotmányértelmezési indítványát, miután a testület hét tagja kizáratta magát az ügy tárgyalásából. A döntés következtében az eljárás egyelőre nem folytatható, mivel a testület nem határozatképes – állt a Telex cikkében.
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Sulyok TamásPolt PéterhatározatképesAlkotmánybíróság (AB)Alaptörvény-módosítás

Az Alkotmánybíróság teljes ülése csak akkor hozhat döntést, ha a 15 tagból legalább tíz jelen van. A hét kizárás miatt ez a feltétel nem teljesülhet, így Sulyok Tamás ügyének tárgyalása ellehetetlenült. Az Alkotmánybíróság a Telex megkeresésére közölte: 

Sulyok Tamás
Polt Péter levette napirendről Sulyok Tamás beadványát (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Az Alkotmánybíróság elnöke az ügyet az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről levette”.

A beadvány tartalma váltotta ki a vitát

Az indítvány már korábban is komoly ellenállást váltott ki a testületen belül. Sulyok Tamás ugyanis nem egy már elfogadott Alaptörvény-módosítás alkotmányosságának vizsgálatát kérte, hanem egy jövőbeni helyzet alkotmányjogi megítéléséről kért állásfoglalást.

A köztársasági elnök azt szerette volna tisztázni, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálhatja-e, valóban alkotmánymódosításnak minősül-e egy olyan változtatás, amely ugyan az Alaptörvény részeként jelenik meg, valójában azonban konkrét személyekre vagy egyedi helyzetekre vonatkozik.

Egy, az ügyet ismerő forrás úgy fogalmazott: 

Ez olyan, mintha a játékvezetőtől azt kérnék, hogy a meccs előtt fújjon be lest egy olyan támadásra, amely még el sem indult.”

Az Alkotmánybíróság hétfőn kezdi el vizsgálni Sulyok Tamás elmozdításának ügyét

Sulyok az Alaptörvény módosításának határairól kért állásfoglalást

Az ügy hátterében az a politikai vita áll, amely több közjogi tisztségviselő – köztük Sulyok Tamás – megbízatásának esetleges idő előtti megszüntetéséről szóló felvetések nyomán alakult ki. A köztársasági elnök ezért fordult az Alkotmánybírósághoz, és azt kérte, hogy értelmezze az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseit. 

A beadvány egyik központi kérdése az volt, hogy az Országgyűlés által Alaptörvény-módosításként elfogadott rendelkezések esetében meddig terjedhet az Alkotmánybíróság vizsgálati jogköre.

A kezdeményezés tétje túlmutatott az aktuális politikai vitán: a döntés hosszabb távon is kijelölhette volna, milyen alkotmányos korlátai vannak az Alaptörvény módosításának, illetve megállapíthatta volna, hogy egy alkotmánymódosításnak nevezett rendelkezés minden esetben automatikusan alkotmánymódosításnak minősül-e. A hét alkotmánybíró kizárása miatt azonban egyelőre nem születhet érdemi állásfoglalás a kérdésben.

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