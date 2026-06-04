Kemény üzenetet kap a Tisza-kormány vasárnap

Sulyok Tamás államfő ultimátumszerű lemondatásának kísérletével, fenyegetőzéssel és az ellenvéleményt megfogalmazó polgárok rendőri elhallgattatásával indította miniszterelnöki ciklusát Magyar Péter. A Sándor-palotánál tapasztalt politikai nyomásgyakorlásra és a demokratikus intézményrendszer elleni támadásra válaszul a CitizenGO – a KözTér csatornával karöltve – nagyszabású szimpátiatüntetést hirdetett vasárnap délutánra a Sándor-palota elé.
Teleki Béla, a CitizenGO kampányigazgatója csütörtökön a Hír TV reggeli műsorában hangsúlyozta: a demokratikus intézmények és a jogállamiság védelmében erőt kell mutatni, mivel az államfő lemondásra kényszerítése példátlan egy európai uniós országban. A szervezők szerint a sikeres kiállás véget vethet a kormány „gyűlölethadjáratának”, és megtörheti annak politikai bázisát.
A „Ne féljetek!” elnevezésű demonstráció célja, hogy gátat szabjon a gyűlölethadjáratnak, és megvédje a jogállami alapokat, amely mellé – „Mindennek van határa” felkiáltással – már Orbán Viktor is felsorakozott.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!