Kemény üzenetet kap a Tisza-kormány vasárnap

Teleki Béla, a CitizenGO kampányigazgatója csütörtökön a Hír TV reggeli műsorában hangsúlyozta: a demokratikus intézmények és a jogállamiság védelmében erőt kell mutatni, mivel az államfő lemondásra kényszerítése példátlan egy európai uniós országban. A szervezők szerint a sikeres kiállás véget vethet a kormány „gyűlölethadjáratának”, és megtörheti annak politikai bázisát.

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: AFP

A „Ne féljetek!” elnevezésű demonstráció célja, hogy gátat szabjon a gyűlölethadjáratnak, és megvédje a jogállami alapokat, amely mellé – „Mindennek van határa” felkiáltással – már Orbán Viktor is felsorakozott.



