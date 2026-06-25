Tisztítótűz-művelet: Sulyok Tamás lemondatása mögött nagyobb terv húzódhat

Az Alaptörvény-módosító javaslatban nem is elsősorban a Sulyok Tamás elmozdításáról szóló passzus az érdekes, hanem az, hogy az új köztársasági elnököt vagy öt évre, vagy az új alkotmány hatálybalépéséig választanák meg – hívta fel a figyelmet az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról az Origó beszámolt, a miniszterelnök az Országgyűlés hétfőre összehívott rendkívüli ülésén bejelentette, megindítják a „Tisztítótűz-műveletet”, amelynek egyik központi eleme Sulyok Tamás elmozdítása az államfői tisztségből, mert szerintük nem volt képes megteremteni a nemzeti egységet és elvesztette a társadalom bizalmát.

A Magyar Péter vezette Tisza-kormány által bejelentett Tisztítótűz-művelet túlmutat Sulyok Tamás leváltásán (Fotó: Csudai Sándor)

Az ülés után Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, ott mondta el azt is, hogy az új köztársasági elnököt vagy öt évre, vagy az új alkotmány hatálybalépéséig választanák meg, valamint bizonygatta: ha Sulyok Tamás nem írja alá saját felmentését, akkor az Alaptörvény szerint szembemegy a magyar jogszabályokkal és okkal megindítható ellene jogfosztási eljárás. – Azt meg tudom ígérni, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak – hangoztatta a miniszterelnök.

A törvényjavaslat túlmutat Sulyok Tamás leváltásán

Az erről szóló alaptörvény-módosítás tervezetét a kormány már nyilvánosságra is hozta, amely szerint a jelenlegi államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. A törvénytervezetben a döntést azzal indokolják, hogy „a hivatalban lévő köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről.” Azzal, hogy ez mennyire releváns érv alkotmányjogi szempontból, azzal ezen cikkünkben foglalkoztunk, azonban Kiszelly Zoltán szerint ez a törvényjavaslat túlmutat Sulyok Tamás leváltásán: az új államfő mandátumának az új alkotmány hatálybalépéséhez kötése arra utalhat, hogy a kormányzat már most egy gyors alkotmányozási folyamatban gondolkodik. Emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter bejelentése szerint szeptemberben indul az alkotmányozás.

Szerinte nem kizárt, hogy a kétharmados tiszás parlament csak egy „átmeneti” köztársasági elnököt választ, miközben a szeptemberben induló alkotmányozás akár olyan gyorsan is végigfuthat, mint a Nenmzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet, így karácsonyra új Alaptörvénye is lehet az országnak.

– Nálunk is hasonló folyamat bontakozhat ki. Most azért kell elpucolni Sulyok Tamást, akár ilyen nem elegáns módon, hogy az új, átmeneti köztársasági elnök majd mindent aláírjon, ő legyen a nemzet új golyóstolla. Ha valóban karácsonyra új alkotmány lesz, akkor akár megjelenhet a közvetlenül választott köztársasági elnök intézménye is, aki akár hét évre kaphat mandátumot. Nem mondom, hogy így lesz, de ez a lehetőség benne van – fogalmazott. A politológus szerint Magyar Péter akár kihasználhatja azt is, hogy addig még tarthat a Tisza Párt lendülete, és így egy félelnöki vagy elnöki rendszer felé mozdíthatja el az országot.