Tisztítótűz-művelet: Sulyok Tamás lemondatása mögött nagyobb terv húzódhat

Az Alaptörvény-módosító javaslatban nem is elsősorban a Sulyok Tamás elmozdításáról szóló passzus az érdekes, hanem az, hogy az új köztársasági elnököt vagy öt évre, vagy az új alkotmány hatálybalépéséig választanák meg – hívta fel a figyelmet az Origónak adott interjújában Kiszelly Zoltán, a Századvég politológusa. Ahogy arról az Origó beszámolt, a miniszterelnök az Országgyűlés hétfőre összehívott rendkívüli ülésén bejelentette, megindítják a „Tisztítótűz-műveletet”, amelynek egyik központi eleme Sulyok Tamás elmozdítása az államfői tisztségből, mert szerintük nem volt képes megteremteni a nemzeti egységet és elvesztette a társadalom bizalmát.
Az ülés után Magyar Péter sajtótájékoztatót tartott, ott mondta el azt is, hogy az új köztársasági elnököt vagy öt évre, vagy az új alkotmány hatálybalépéséig választanák meg, valamint bizonygatta: ha Sulyok Tamás nem írja alá saját felmentését, akkor az Alaptörvény szerint szembemegy a magyar jogszabályokkal és okkal megindítható ellene jogfosztási eljárás. – Azt meg tudom ígérni, hogy augusztus 20-a előtt új köztársasági elnöke lesz Magyarországnak – hangoztatta a miniszterelnök.
A törvényjavaslat túlmutat Sulyok Tamás leváltásán
Az erről szóló alaptörvény-módosítás tervezetét a kormány már nyilvánosságra is hozta, amely szerint a jelenlegi államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne. A törvénytervezetben a döntést azzal indokolják, hogy „a hivatalban lévő köztársasági elnök működésével kapcsolatban súlyos bizalomvesztés állt be a társadalom részéről.” Azzal, hogy ez mennyire releváns érv alkotmányjogi szempontból, azzal ezen cikkünkben foglalkoztunk, azonban Kiszelly Zoltán szerint ez a törvényjavaslat túlmutat Sulyok Tamás leváltásán: az új államfő mandátumának az új alkotmány hatálybalépéséhez kötése arra utalhat, hogy a kormányzat már most egy gyors alkotmányozási folyamatban gondolkodik. Emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter bejelentése szerint szeptemberben indul az alkotmányozás.
Szerinte nem kizárt, hogy a kétharmados tiszás parlament csak egy „átmeneti” köztársasági elnököt választ, miközben a szeptemberben induló alkotmányozás akár olyan gyorsan is végigfuthat, mint a Nenmzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvénytervezet, így karácsonyra új Alaptörvénye is lehet az országnak.
– Nálunk is hasonló folyamat bontakozhat ki. Most azért kell elpucolni Sulyok Tamást, akár ilyen nem elegáns módon, hogy az új, átmeneti köztársasági elnök majd mindent aláírjon, ő legyen a nemzet új golyóstolla. Ha valóban karácsonyra új alkotmány lesz, akkor akár megjelenhet a közvetlenül választott köztársasági elnök intézménye is, aki akár hét évre kaphat mandátumot. Nem mondom, hogy így lesz, de ez a lehetőség benne van – fogalmazott. A politológus szerint Magyar Péter akár kihasználhatja azt is, hogy addig még tarthat a Tisza Párt lendülete, és így egy félelnöki vagy elnöki rendszer felé mozdíthatja el az országot.
„Új seprű jól söpör”
Kiszelly Zoltán felhívta a figyelmet arra is, Magyar Péternek van egy olyan ellensége is, amellyel minden frissen választott kormányzópártnak meg kell küzdeni: az idő. – Sietnek, mert minden párt népszerűtlenné válik a ciklus második felére. Nekik most gyorsan, az „új seprű jól söpör” elv alapján kell elpucolniuk mindenkit, aki veszélyes lehet rájuk – mondta. A Századvég politológusa szerint azonban óvatosan kell eljárniuk, nehogy olyan nemzetközi precedenst teremtsenek, amivel kivívják Brüsszel rosszallását. Szerinte a Sulyok Tamás elmozdítására tett lépések viszont pont ilyenek.
Például ha jövő tavasszal a francia patrióták kormányra jutnak Franciaországban, akkor ők is mondhatják, hogy bizalomvesztés állt be az előző rezsim által kinevezett, és ahogy Magyarországon elpucolták a másik oldalhoz kötődő szereplőket, úgy majd ők is megteszik ugyanezt
– magyarázta, hozzátéve: ezért nem egyetlen átfogó lépéssel hajtják végre a változtatásokat, hanem fokozatosan, különböző intézkedéseken keresztül.
Generációváltás
A politológus kérdésünkre kitért az Alaptörvény-módosítási javaslat azon részére is, miszerint nyolc vagy tizenkét évben maximalizálnák az országgyűlési képviselők mandátumának időtartamát. – A Tisza ezzel a forgóajtórendszerrel azt üzeni, hogy nem lehet korlátlan ideig ugyanabban a pozícióban maradni. Nyilván van ennek egy egészséges oldala is, hogy senki ne ragadjon bele a székébe, de itt a lényeg a generációváltás íg – magyarázta.
Emlékeztetett: Magyar Péterék egyik legfontosabb ígérete az volt a választóknak, hogy a harmincas-negyvenes korosztálynak is megnyílhat az út a politikai pálya felé, nem kell megvárniuk, amíg a jelenlegi politikusgeneráció visszavonul. Mint fogalmazott, van egyfajta vetésforgó vagy forgóajtó a rendszerben, és ez egy generációs ígéret.
A húszas, harmincas és negyvenes korosztály szavazott legnagyobb arányban a Tiszára, így elsősorban őket szólítják meg ezekkel a javaslatokkal.
Kiszelly Zoltán hozzátette, ennek van egy másik oldala is: ha valaki nem tud hosszú távon politizálni, akkor olyan pályák sem lesznek lehetségesek, mint például Tom Lantosé az Egyesült Államokban, aki 27 éven át szolgált kaliforniai képviselőként. – Most minden mozgásban van, de ezeket a folyamatokat az új rezsim kiépítésének logikája mentén érdemes nézni. Magyar Péter is azt látja, hogy Helmut Kohl, Angela Merkel vagy Orbán Viktor hosszú éveken át meghatározó szereplő tudott maradni, ezért ő is megkeresi a módját annak, hogy tartós politikai rendszert építsen. Ha pedig egy félelnöki vagy elnöki modell valósulna meg, a két elnöki ciklus már 14 évet jelentene – mutatott rá.