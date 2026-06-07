Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Németh Balázs nem kímélte az RTL-t – nem teszik zsebre, amit mondott

Ezt látnia kell!

Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

országgyűlés

Miért kreált a Tisza egy Sulyok-ügyet, ahelyett, hogy a kormányzással foglalkozna?

45 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A köztársasági elnök láthatóan a kétharmados Tisza-többség útjában áll. De miért kreáltak Sulyok Tamás-ügyet ahelyett, hogy a kormányzással foglalkoznának?
Link másolása
Vágólapra másolva!
országgyűléssulyok tamástisza pártMagyar Péter

Sulyok Tamás köztársasági elnök miért áll útjában Magyar Péternek meg gyakorlatilag az egész kétharmados többségnek is? Mi a bajuk vele? Bóka János próbálta a kérdést megválaszolni.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Sulyok Tamás nem akadályozza a Tisza-kormány munkáját, ráadásul kétharmados többség birtokában vannak, épp ezért lenne felesleges a Sulyok-ügy
Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Nekem ez az egyik legnagyobb rejtély. A köztársasági elnök nem pártpolitikai szereplő. Megválasztására vonatkozó szabályok lényegileg a rendszerváltás óta változatlanok, a köztársasági elnök megválasztására ezeknek a rendelkezéseknek a betartásával került sor. Az államfő tevékenységében a Tisza párt programjának a megvalósítását nem akadályozta, a kormányzásukat nem nehezítette, nem tette lehetetlenné. Az őt ért személyes és megalázó támadásoktól függetlenül végtelenül konstruktív volt, a Tisza párt kétharmados felhatalmazással rendelkezik az Országgyűlésben, éppen ezért érthetetlen, miért kreáltak egy álproblémát, amit meg kell oldani ahelyett, hogy a kormányzás valódi problémáival szembesülnek és elkezdenének dolgozni. Vagyis azt a politikai mandátumot, amire felhatalmazást kaptak, elkezdenék végrehajtani. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!