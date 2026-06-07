Miért kreált a Tisza egy Sulyok-ügyet, ahelyett, hogy a kormányzással foglalkozna?

Sulyok Tamás köztársasági elnök miért áll útjában Magyar Péternek meg gyakorlatilag az egész kétharmados többségnek is? Mi a bajuk vele? Bóka János próbálta a kérdést megválaszolni.

Sulyok Tamás nem akadályozza a Tisza-kormány munkáját, ráadásul kétharmados többség birtokában vannak, épp ezért lenne felesleges a Sulyok-ügy

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Nekem ez az egyik legnagyobb rejtély. A köztársasági elnök nem pártpolitikai szereplő. Megválasztására vonatkozó szabályok lényegileg a rendszerváltás óta változatlanok, a köztársasági elnök megválasztására ezeknek a rendelkezéseknek a betartásával került sor. Az államfő tevékenységében a Tisza párt programjának a megvalósítását nem akadályozta, a kormányzásukat nem nehezítette, nem tette lehetetlenné. Az őt ért személyes és megalázó támadásoktól függetlenül végtelenül konstruktív volt, a Tisza párt kétharmados felhatalmazással rendelkezik az Országgyűlésben, éppen ezért érthetetlen, miért kreáltak egy álproblémát, amit meg kell oldani ahelyett, hogy a kormányzás valódi problémáival szembesülnek és elkezdenének dolgozni. Vagyis azt a politikai mandátumot, amire felhatalmazást kaptak, elkezdenék végrehajtani.