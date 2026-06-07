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svédország

Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság − ezek a svéd választások kampánytémái

34 perce
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Öt olyan téma a legfontosabb és szó szerint legégetőbb kérdés Svédországban, amely problémák a Magyarországon nem léteznek vagy minimálisak. A svéd választások kampánytémái a bandaháborúk, bevándorlás, biztonság − hívta fel a figyelmet Németh Balázs országgyűlési képviselő.
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svédországbiztonságbevándorlásmigrációs paktum

Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság energiaellátás, megélhetési költségek − ezek a közelgő parlamenti választás fő kampánytémái Svédországban(!). Hosszan írt róla a héten a nemzetközi sajtó, hiszen 100 nap van a választásig − hívta fel a figyelmet Németh Balázs.

svéd, Gothenburg, Sweden - October 10 2019: Autumn cyclists riding along tree lined urban park path
Svédországban egyre ritkább az ilyen nyugodt idill, nem véletlen a bandaháborúk és a bevándorlás a közelgő választások központi kamánytémája
Fotó: Shutterstock

Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság. És pontosan tudjuk, hogy 

nem Svédország az egyetlen uniós tagállam, amelyik ilyen problémákkal küzd.

Itthon a nemzeti kormány elég erős volt ahhoz az elmúlt években, hogy ellenálljon a nyugati, liberális nyomásnak: NEM ENGEDTÜK BE ÉS NEM ENGEDTÜK BETELEPÍTENI SEM AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT.

Sajnos éppen ez, Magyarország békéje és biztonságba kerül veszélybe, amennyiben az új kormány végrehajtja a migrációs paktum követelményeit.

Magyar Péter továbbra is terel és nem ad egyértelmű választ: végrehajtják vagy sem a jövő pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot?!?

 

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