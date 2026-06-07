Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság − ezek a svéd választások kampánytémái

Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság energiaellátás, megélhetési költségek − ezek a közelgő parlamenti választás fő kampánytémái Svédországban(!). Hosszan írt róla a héten a nemzetközi sajtó, hiszen 100 nap van a választásig − hívta fel a figyelmet Németh Balázs.

Svédországban egyre ritkább az ilyen nyugodt idill, nem véletlen a bandaháborúk és a bevándorlás a közelgő választások központi kamánytémája

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Bandaháborúk, bevándorlás, biztonság. És pontosan tudjuk, hogy

nem Svédország az egyetlen uniós tagállam, amelyik ilyen problémákkal küzd.

Itthon a nemzeti kormány elég erős volt ahhoz az elmúlt években, hogy ellenálljon a nyugati, liberális nyomásnak: NEM ENGEDTÜK BE ÉS NEM ENGEDTÜK BETELEPÍTENI SEM AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT.

Sajnos éppen ez, Magyarország békéje és biztonságba kerül veszélybe, amennyiben az új kormány végrehajtja a migrációs paktum követelményeit.

Magyar Péter továbbra is terel és nem ad egyértelmű választ: végrehajtják vagy sem a jövő pénteken hatályba lépő uniós migrációs paktumot?!?