Szabó Tímeánál is kiverte a biztosítékot a Tisza mandátumkorlátozó terve

„A mandátumkorlátozás terve egy olyan figyelmeztető jel, amit a demokratikus értékek őrzése érdekében komolyan kell vennünk, mert különben seperc alatt ugyanazt a mozit nézzük majd, mint az Orbán-kormány hatalomra kerülése után. A választójog és a választhatóság adminisztratív eszközökkel való akadályozása semmiben sem különbözik attól, amit a Fidesz csinált” – vélekedett közösségi oldalán Szabó Tímea. A Párbeszéd egykori országgyűlési képviselője a 24.hu-nak adott egy interjút, amelyben elmondta a Tisza mandátumkorlátozásra irányuló tervéről a véleményét, ezt közölte bejegyezésében is.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a hét elején ismertette az Országgyűlésben az Alaptörvény 17. módosításának tervezetét. A javaslat egyik eleme szerint az országgyűlési képviselői mandátum legfeljebb tizenkét évig lenne betölthető, és a szabályt már a módosítás hatálybalépését követő első parlamenti választáson alkalmaznák. Ennek értelmében azon a választáson már nem indulhatna képviselőjelöltként az, aki addigra legalább tizenkét évet töltött országgyűlési képviselőként. A javaslat indoklása szerint mindez erősítené a demokratikus megújulást és korlátozná a hatalom bebetonozódását.
Szabó Tímea szerint a Tisza terve több szempontból is aggályos
Szabó Tímea erre reagálva azt ecsetelte, többségében egyetért a Tisza-kormány eddigi intézkedéseivel, azonban szerint ez a tervezet „több szempontból is aggályos, többek között, mert sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és mert a politikai ellenfelek adminisztratív eszközökkel való korlátozása hasonló a Fidesz korábbi módszereihez. Nem véletlenül nem létezik sehol Európában hasonló korlátozás.”
Mint írta, a Fidesz-kormány után vissza szeretné állíttatni a demokráciát, azonban szerint ha az Orbán-rendszerhez hasonló módszerekkel és adminisztratív eszközökkel akarunk leszámolni a politikai ellenfeleinkkel, valamint korlátozni a választók akaratát, akkor az nem a demokrácia és a jogállam helyreállítása. Szerinte belefér, hogy időkorlátozást lehessen bevezetni bizonyos közjogi méltóságok esetében, erre több európai országban is látunk példát, mert ez nem érinti közvetlenül az európai jogszabályokban is definiált népképviseletet.
Ugyanakkor úgy véli, a jelenleg benyújtott javaslat egyértelműen az Emberi Jogok Európai Egyezményébe ütközik. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának több nagykamarai döntése is született azzal kapcsolatban, hogy a megválaszthatóságot és a népképviseletet hasonló módon nem lehet korlátozni.
Miért lehet például egy Mészáros Lőrinc előbb parlamenti képviselő, mint egy Hadházy Ákos? Erre nincs válasz, és amiatt kétségkívül van egy olyan érzete a dolognak, mintha az új kormány ki akarná jelölni őfelsége ellenzékét, tehát azt, hogy ki lehet majd ellenzéki képviselő, és ki nem
– jegyezte meg Szabó Tímea.