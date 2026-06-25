Szabó Tímeánál is kiverte a biztosítékot a Tisza mandátumkorlátozó terve

„A mandátumkorlátozás terve egy olyan figyelmeztető jel, amit a demokratikus értékek őrzése érdekében komolyan kell vennünk, mert különben seperc alatt ugyanazt a mozit nézzük majd, mint az Orbán-kormány hatalomra kerülése után. A választójog és a választhatóság adminisztratív eszközökkel való akadályozása semmiben sem különbözik attól, amit a Fidesz csinált” – vélekedett közösségi oldalán Szabó Tímea. A Párbeszéd egykori országgyűlési képviselője a 24.hu-nak adott egy interjút, amelyben elmondta a Tisza mandátumkorlátozásra irányuló tervéről a véleményét, ezt közölte bejegyezésében is.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök a hét elején ismertette az Országgyűlésben az Alaptörvény 17. módosításának tervezetét. A javaslat egyik eleme szerint az országgyűlési képviselői mandátum legfeljebb tizenkét évig lenne betölthető, és a szabályt már a módosítás hatálybalépését követő első parlamenti választáson alkalmaznák. Ennek értelmében azon a választáson már nem indulhatna képviselőjelöltként az, aki addigra legalább tizenkét évet töltött országgyűlési képviselőként. A javaslat indoklása szerint mindez erősítené a demokratikus megújulást és korlátozná a hatalom bebetonozódását.

Szabó Tímea szerint a Tisza terve több szempontból is aggályos

Szabó Tímea erre reagálva azt ecsetelte, többségében egyetért a Tisza-kormány eddigi intézkedéseivel, azonban szerint ez a tervezet „több szempontból is aggályos, többek között, mert sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, és mert a politikai ellenfelek adminisztratív eszközökkel való korlátozása hasonló a Fidesz korábbi módszereihez. Nem véletlenül nem létezik sehol Európában hasonló korlátozás.”

Mint írta, a Fidesz-kormány után vissza szeretné állíttatni a demokráciát, azonban szerint ha az Orbán-rendszerhez hasonló módszerekkel és adminisztratív eszközökkel akarunk leszámolni a politikai ellenfeleinkkel, valamint korlátozni a választók akaratát, akkor az nem a demokrácia és a jogállam helyreállítása. Szerinte belefér, hogy időkorlátozást lehessen bevezetni bizonyos közjogi méltóságok esetében, erre több európai országban is látunk példát, mert ez nem érinti közvetlenül az európai jogszabályokban is definiált népképviseletet.