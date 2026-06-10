Armageddont hozhatnak Brüsszel legújabb elvárásai, veszélyben a magyar családok

„Ha a kormány teljesíti az Európai Bizottság legfrissebb országajánlásait, az armageddont jelenthet a lakosságnak és a vállalkozásoknak is” – figyelmeztetett Szalai Piroska közgazdász, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Szalai Piroska Fotó: Vémi Zoltán

A politikus közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a június 3-án közzétett brüsszeli ajánlások szerinte súlyos terheket rónának a magyar családokra és a gazdaság szereplőire. Kifogásolta azt is, hogy a kormány egy héttel az ajánlások megjelenése után sem közölte egyértelműen, mely intézkedéseket kívánja végrehajtani.

Szalai Piroska szerint az egyik legnagyobb kockázatot a védett üzemanyagárak kivezetése jelenti. Emlékeztetett arra, hogy az Eurostat adatai szerint áprilisban Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb üzemanyag-infláció az Európai Unióban. Álláspontja szerint az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül növelné az inflációt, miközben a választási kampányban még 480 forintos üzemanyagár szerepelt ígéretként.

Visszatérhetnek az árrések, nőhetnek a kiadások

A képviselő bírálta az árrésstop esetleges megszüntetését is. Véleménye szerint ennek hatására visszatérhetnének a korábban jellemző, 40–60 százalékos, egyes termékeknél akár 100 százalékot meghaladó kereskedelmi árrések.

Számításai alapján egy átlagos család éves kiadásai így 180–360 ezer forinttal is emelkedhetnek.

Külön kitért a nyugdíjrendszer átalakításának kérdésére. Szalai Piroska szerint az Európai Bizottság ajánlásai a 13. és a 14. havi nyugdíj megszüntetését jelenthetnék, ami egy átlagos öregségi nyugdíjas számára éves szinten mintegy 327 ezer forintos kiesést okozna. A politikus hangsúlyozta: a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságát szerinte nem az időskori eltartottsági ráta alapján kell megítélni, hanem a nyugdíjasok és a foglalkoztatottak arányának vizsgálatával. Ennek alapján úgy véli, Magyarország az elmúlt években jelentős javulást ért el.

A fideszes képviselő szerint az ágazati különadók megszüntetése szintén komoly következményekkel járna. Úgy számol, hogy a költségvetésből mintegy 1800 milliárd forintnyi bevétel esne ki, amelyet más forrásból nehéz lenne pótolni. Szerinte ez akár a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az édesanyák adókedvezményeinek megszüntetéséhez is vezethetne.