Armageddont hozhatnak Brüsszel legújabb elvárásai, veszélyben a magyar családok

„Ha a kormány teljesíti az Európai Bizottság legfrissebb országajánlásait, az armageddont jelenthet a lakosságnak és a vállalkozásoknak is” – figyelmeztetett Szalai Piroska közgazdász, a Fidesz országgyűlési képviselője.
A politikus közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a június 3-án közzétett brüsszeli ajánlások szerinte súlyos terheket rónának a magyar családokra és a gazdaság szereplőire. Kifogásolta azt is, hogy a kormány egy héttel az ajánlások megjelenése után sem közölte egyértelműen, mely intézkedéseket kívánja végrehajtani.
Szalai Piroska szerint az egyik legnagyobb kockázatot a védett üzemanyagárak kivezetése jelenti. Emlékeztetett arra, hogy az Eurostat adatai szerint áprilisban Magyarországon volt az egyik legalacsonyabb üzemanyag-infláció az Európai Unióban. Álláspontja szerint az üzemanyagárak emelkedése közvetlenül növelné az inflációt, miközben a választási kampányban még 480 forintos üzemanyagár szerepelt ígéretként.
Visszatérhetnek az árrések, nőhetnek a kiadások
A képviselő bírálta az árrésstop esetleges megszüntetését is. Véleménye szerint ennek hatására visszatérhetnének a korábban jellemző, 40–60 százalékos, egyes termékeknél akár 100 százalékot meghaladó kereskedelmi árrések.
Számításai alapján egy átlagos család éves kiadásai így 180–360 ezer forinttal is emelkedhetnek.
Külön kitért a nyugdíjrendszer átalakításának kérdésére. Szalai Piroska szerint az Európai Bizottság ajánlásai a 13. és a 14. havi nyugdíj megszüntetését jelenthetnék, ami egy átlagos öregségi nyugdíjas számára éves szinten mintegy 327 ezer forintos kiesést okozna. A politikus hangsúlyozta: a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságát szerinte nem az időskori eltartottsági ráta alapján kell megítélni, hanem a nyugdíjasok és a foglalkoztatottak arányának vizsgálatával. Ennek alapján úgy véli, Magyarország az elmúlt években jelentős javulást ért el.
A fideszes képviselő szerint az ágazati különadók megszüntetése szintén komoly következményekkel járna. Úgy számol, hogy a költségvetésből mintegy 1800 milliárd forintnyi bevétel esne ki, amelyet más forrásból nehéz lenne pótolni. Szerinte ez akár a családi adókedvezmények, valamint a fiatalok és az édesanyák adókedvezményeinek megszüntetéséhez is vezethetne.
Kivezetik az otthonteremtési programokat?
Szalai Piroska a tőkejövedelmek adóztatásának szigorítását is bírálta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon mintegy 1,4 millió ember rendelkezik lakossági állampapírral, miközben több mint 400 ezer gyermek számára takarékoskodnak babakötvényben. Véleménye szerint az adókedvezmények megszüntetése jelentősen visszavetné a megtakarítási hajlandóságot.
Az otthonteremtési támogatások esetleges kivezetésével kapcsolatban a politikus a 2002 utáni időszakot hozta fel példaként.
Szerinte a támogatott lakáshitelek megszüntetése akkor hozzájárult a devizahitelezés elterjedéséhez, és hasonló folyamatok ismét kialakulhatnak.
A rezsicsökkentés megszüntetését Szalai Piroska az egyik legsúlyosabb kockázatnak nevezte.
Állítása szerint a magyar lakossági energiaárak jelenleg Európa legalacsonyabbjai közé tartoznak, és a támogatások kivezetése akár évi 600 ezer forintos többletterhet is jelenthetne egy átlagos háztartás számára. Emellett szerinte az intézkedés jelentősen növelné az inflációt is.
A politikus végül azt a kérdést tette fel, hogy Magyar Péter hajlandó lesz-e szembemenni az Európai Bizottság elvárásaival.
Úgy fogalmazott: egyelőre csak arról hallani, hogy megszületett a politikai megállapodás az uniós forrásokról, de szerinte az országajánlások és a támogatások ügye között nehéz nem összefüggést látni.
Szalai Piroska szerint amennyiben az uniós pénzek folyósításának feltétele az ajánlások végrehajtása lesz, annak árát a magyar családok és vállalkozások fizethetik meg. Megfogalmazása szerint miközben a lakosságra és a vállalkozásokra új terhek hárulhatnak, a különadók megszüntetéséből a multinacionális cégek profitálhatnak, az uniós forrásokból megvalósuló beruházások hasznát pedig ismét jelentős részben külföldi vállalatok élvezhetik.