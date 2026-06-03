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szalai piroska

Szalai Piroska durván rácáfolt Magyar Péterre – ezt önnek is látnia kell!

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Nem igaz, hogy Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országa – erről beszélt Szalai Piroska fideszes országgyűlési képviselő egy friss videóban. Szerinte az uniós adatok épp az ellenkezőjét mutatják.
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szalai piroskaeurópai unióMagyar Péter

Szalai Piroska határozottan vitatta Magyar Péter állításait, aki szerint sem a szegénységre, sem a korrupcióra vonatkozó kijelentések nem felelnek meg a valóságnak. Úgy fogalmazott: „Egyik sem igaz.”

Szalai Piroska: Nem igaz, hogy Magyarország a legszegényebb ország Fotó: Hatlaczki Balazs
Szalai Piroska: Nem igaz, hogy Magyarország a legszegényebb ország Fotó: Hatlaczki Balazs

A képviselő hangsúlyozta, hogy az Európai Unió egységes módszertannal méri a szegénységet, így az adatok összehasonlíthatók a tagállamok között. Szalai szerint a „szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők” aránya Magyarországon jelentősen csökkent az elmúlt években. Azt mondta, hogy:

a 2010-es 30 százalék fölötti szintről 20 százalék alá csökkent ez az arány.

Állítása szerint ez azt jelenti, hogy Magyarország már az uniós átlag alatt van ebben a mutatóban.

Hozzátette, hogy a kockázatnak kitettek száma 3,1 millióról 1,8 millióra csökkent, vagyis mintegy 1,3 millió ember tudott kikerülni ebből a helyzetből. A képviselő szerint fontos tisztázni, hogy ez a mutató nem azonos a mélyszegénységgel. Mint mondta, ide tartoznak például azok,

akik nem tudnak egy váratlan kiadást finanszírozni, vagy nem engedhetnek meg maguknak egy egyhetes nyaralást.

Az uniós mérés több, összesen 13 szempontot vesz figyelembe, és aki ezek közül legalább hétben érintett, az kerül ebbe a kategóriába. Szalai Piroska szerint a legnagyobb javulás 2013 után indult el. Úgy fogalmazott, hogy

amikor az IMF-től elbúcsúztunk, akkor tudtuk elkezdeni az igazi javulást.

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Azt is kiemelte, hogy a koronavírus-járvány idején sem romlottak a magyar adatok, miközben több nagy uniós országban visszaesés volt tapasztalható. A képviselő állítása szerint Magyarország több nyugat-európai országot is megelőz ebben a mutatóban. Példaként említette: 

„Németország és Franciaország is mögöttünk van már.”

Szalai Piroska összegzése szerint az uniós cél a szegénységi kockázat csökkentése, és ebben Magyarország az elmúlt években érdemi előrelépést ért el.

 

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